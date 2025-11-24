Haditaghi zobaczył, co się dzieje w Ekstraklasie. "Odjąć punkty i usunąć z PP"

- Uważam, że byłaby to wielka rysa dla Papszuna i dla Legii. W ogóle jestem zdziwiony, że trener w trakcie jednej rundy może zmienić klub - w ten sposób doniesienia o transferze Marka Papuszna z Rakowa Częstochowa do Legii Warszawa komentował niedawno Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN był wręcz zdziwiony, że w Ekstraklasie nie obowiązują przepisy, które by tego zabraniały. Wydaje się zdanie to podziela także właściciel Pogoni Szczecin Alex Haditaghi.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki ostro o piłkarzach Legii: Na niektórych z was się nie da patrzeć

Haditaghi zabrał głos ws. Papszuna i Legii. "Ta liga nigdy..."

Tak przynajmniej wynika ze wpisu na platformie X, jaki zamieścił w poniedziałek. - Ekstraklasa i PZPN muszą zacząć poważnie traktować manipulacje. Ta liga nigdy nie osiągnie swojego potencjału, jeśli kluby będą swobodnie zabiegać o zawodników, trenerów i personel, rekrutować ich, rozmawiać o nich, a nawet zwracać się do nich z kontraktami z innymi drużynami. To nie tylko nieetyczne, ale wręcz surowo zabronione i karane - rozpoczął.

Trudno nie odnieść wrażenia, że w ten sposób nawiązał właśnie do sytuacji z Markiem Papszunem. Sam jednak również ma interes w tym, by te kwestie uregulować. Nie tak dawno Mateusz Borek ujawnił, że Widzem Łódź chciałby pozyskać lidera i kapitana Pogoni Szczecin - Kamila Grosickiego. Niedługo później na antenie Canal + odniósł się to tego dyrektor sportowy Widzewa Dariusz Adamczuk. - Jeśli Kamil nie dogada się z obecnym klubem, kto wie? Możemy być zainteresowani - przyznał.

Haditaghi nie wytrzymał. Chce zmian w przepisach. Proponuje drakońskie kary

Takie zapowiedzi najwyraźniej rozzłościły właściciela Pogoni, bo w odpowiedzi zaapelował do władz rozgrywek o zmiany, które zapobiegłyby tego rodzaju agresywnej konkurencji. - Każda poważna i szanowana liga na świecie - NFL, MLS, NBA, MLB, Premier League - stosuje surowe zasady antymanipulacyjne, ponieważ rozumie jedną prostą prawdę: bez uczciwości nie ma ligi. Polska piłka nożna potrzebuje takich samych standardów - czytamy w dalszej części tweeta.

Proponowane przez niego rozwiązania wydają się jednak bardzo surowe. - Same kary finansowe nie wystarczą. Kary powinny obejmować odjęcie punktów, ograniczenia transferowe, a nawet usunięcie z Pucharu Polski. Realne konsekwencje tworzą prawdziwą dyscyplinę - zakończył Haditaghi.