Sensacyjny transfer Grosickiego?! Borek ujawnia. To byłby hit!

Grosicki od czasu powrotu do Ekstraklasy pokazuje, że metryka nie ma u niego znaczenia. W sezonie 2022/2023 został nawet uznany za najlepszego piłkarza w polskich rozgrywkach. Imponuje nie tylko liczbami (w tym sezonie ma już 6 bramek i 4 asysty), ale przygotowaniem fizycznym. Praktycznie nie opuszcza meczów i jest jednym z najczęściej wykonujących sprinty piłkarzy w lidze. To wszystko sprawiło, że wrócił do reprezentacji i za kadencji Jana Urbana stał się ważnym zmiennikiem Biało-Czerwonych.

To tam będzie grał Grosicki? Nowe informacje

Kontrakt "Grosika" z Pogonią kończy się w czerwcu przyszłego roku, ale władze klubu nie ukrywają, że bardzo zależy im na związaniu się z napastnikiem na dłużej. - Na 100 procent przedłużymy umowę Kamila. Chciałbym, abyśmy się spotkali w okolicach świąt Bożego Narodzenia, aby to sfinalizować. Grosicki jest naszym kapitanem i pozostanie nim do ostatniego dnia, w którym będzie mógł grać - mówił Alex Haditaghi, właściciel Pogoni (cytat za "Przegląd Sportowy Onet").

Czy jednak "Grosik" faktycznie zostanie w Szczecinie? Jak twierdzi Mateusz Borek - to nic pewnego. Znany komentator sportowy mówił, że wewnątrz klubu nie każdy jest fanem talentu Grosickiego, który na dodatek może mieć określone wymagania co do nowej umowy. Teraz na antenie "Kanału Sportowego" dziennikarz ujawnił, że reprezentantem Polski poważnie interesuje się inny zespół Ekstraklasy.

- Doszło do spotkania prezesa Pogoni Tana Kesslera z Kamilem Grosickim na temat przedłużenia kontraktu, natomiast bardzo mocno zaatakował dyrektor sportowy Widzewa Łódź Dariusz Adamczuk. Widzew chce Kamila Grosickiego - podkreślił Borek.

Grosicki jest wychowankiem Pogoni Szczecin. W trakcie kariery reprezentował też barwy takich zespołów jak Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok, Stade Rennais czy Hull City.