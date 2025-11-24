Media: Papszun dostał ofertę z zagranicy!

Konrad Ferszter, dziennikarz Sport.pl poinformował kilka dni temu, że Marek Papszun ma zostać nowym trenerem Legii Warszawa, a jego debiut nastąpi w czwartkowym spotkaniu Ligi Konferencji ze Spartą Praga. Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia, że tak się stanie. - Papszun jest już z Legią dogadany. Druga kwestia to jak kluby się dogadają odnośnie de facto transferu. Legia złożyła dziś oficjalną ofertę wykupu kontraktu Papszuna. Dziś ta oferta pojawiła się w Częstochowie. Oferta została jednak uznana za, to jest oficjalny cytat, "skrajnie obrażającą". To jest raczej początek negocjacji niż ich finisz. Nie wygląda na to, by sytuacja miała się rozwiązać w ciągu 24 godzin - mówił w niedzielę Krzysztof Marciniak, dziennikarz Canal+Sport.

Wiadomo skąd ofertę dostał Marek Papszun

Kilka dni temu Tomasz Włodarczyk, redaktor naczelny Meczyki.pl zdradził, że Papszuna chciał pozyskać duży zagraniczny klub. Teraz w poniedziałkowym programie piłkarskim podał nowe informacji w tej sprawie. Okazało się, że Papszun jest na liście życzeń Slavii Praga.

- Pisałem, że Papszun otrzymał ofertę z zagranicznego klubu. Mowa o bardzo mocnym klubie, Slavii Praga. Zakładano, że trener Jindrich Trpisovsky prawdopodobnie odejdzie do reprezentacji Czech. Jednak Slavia nie jest skłonna, aby tego trenera zwolnić do reprezentacji. Oferta dla Papszuna miała więc prawdopodobnie charakter warunkowy, dlatego trener przystał na propozycję Legii. Gdyby sytuacja ze Slavią była przesądzona, można by się poważnie zastanawiać, ale wszystko zależało od ewentualnego odejścia Trpisovskiego, a ten prawdopodobnie zostanie - przyznał Tomasz Włodarczyk.

W czwartek Legia Warszawa i Raków Częstochowa zagrają swoje mecze w fazie ligowej Ligi Konferencji. Warszawianie zagrają u siebie (godz. 21) ze Spartą Praga, natomiast Raków zmierzy się też przed własną publicznością (godz. 18.45) z Rapidem Wiedeń.

Relacje na żywo z meczów polskich klubów w Lidze Konferencji w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

