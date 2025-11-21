Gruchnęły wieści o transferze Grosickiego. "Nie wykluczam"

Kamil Grosicki ma już 37 lat, ale wciąż potrafi zachwycać na boisku. Skrzydłowy Pogoni Szczecin to w tym momencie jeden z najlepszych zawodników PKO BP Ekstraklasy, który zostaje regularnie powoływany przez trenera Jana Urbana do reprezentacji Polski. Grosicki pokazuje też niesamowity charakter i mentalność zwycięzcy. Najlepiej świadczył o tym obrazek po przegranym 1:2 u siebie meczu ligowym z Jagiellonią Białystok i wielką wściekłość kapitana Pogoni. Cały czas nie wiadomo, czy Grosicki zostanie w klubie na przyszły sezon. - Na 100 procent przedłużymy umowę Kamila. Chciałbym, abyśmy się spotkali w okolicach świąt Bożego Narodzenia, aby to sfinalizować. Grosicki jest naszym kapitanem i pozostanie nim do ostatniego dnia, w którym będzie mógł grać - mówił Alex Haditaghi, właściciel Pogoni dla Przeglądu Sportowego Onet.
Tymczasem nowe informacje ws. przyszłości Grosickiego przekazał dziennikarz Mateusz Borek. Okazało się, że skrzydłowego mocno chciałby pozyskać Widzew Łódź. - Doszło do spotkania prezesa Pogoni Tana Kesslera z Kamilem Grosickim na temat przedłużenia kontraktu, natomiast bardzo mocno zaatakował dyrektor sportowy Widzewa Łódź Dariusz Adamczuk. Widzew chce Kamila Grosickiego - przyznał Mateusz Borek.
Teraz temat transferu Grosickiego do Widzewa skomentował sam Dariusz Adamczuk.
- Nie wykluczam takiej opcji, ale pierwszeństwo ma Pogoń Szczecin. Jestem jej wychowankiem, sprowadzałem Kamila do jego ukochanego klubu i wiem, ile on dla niego znaczy. Zobaczymy, co się wydarzy pomiędzy Kamilem a Pogonią. My nie prowadziliśmy jeszcze żadnych rozmów. Jeśli jednak Kamil nie dogada się z obecnym klubem, kto wie? Możemy być zainteresowani. Nie tylko zresztą my. Wiek nie jest przeszkodą, żeby cały czas mógł pomóc na boisku. Spójrzmy choćby na Lukę Modricia w Milanie - przyznał Adamczuk dla portalu Meczyki.pl.
Tymczasem Radosław Majdan, były bramkarz reprezentacji Polski zdradził rozmowę, jaką miał z Adamczukiem.
- Darek uważa, że jest coś więcej, niż wyścig zbrojeń, czyli kręgosłup moralny. On szanuje, że chodzi o Pogoń. Powiedział mi jednoznacznie, że nie ma tematu i nie było żadnych, nawet nieoficjalnych rozmów. Kamil zasługuje na nowy kontrakt w Pogoni. Jest jednym z najlepszych piłkarzy w Ekstraklasie i jest twarzą klubu. On nie myśli o Widzewie, a Widzew o nim - przyznal Majdan w programie "Przegląd Ligowy", cytowany przez WP Sportowe Fakty.
Kamil Grosicki w tym sezonie zagrał w Pogoni Szczecin w 16 spotkaniach, zdobył siedem bramek (sześć w PKO BP Ekstraklasie i jest na dziewiątym miejscu wśród najlepszych strzelców) i miał cztery asysty.
Grosicki jest wychowankiem Pogoni Szczecin. W swojej karierze grał też w takich klubach jak: Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok, Stade Rennais, West Bromwich Albion F.C czy Hull City. W kadrze Polski Grosicki wystąpił 100 razy, strzelił 17 bramek i miał aż 24 asyst.
