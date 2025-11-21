Gruchnęły wieści o transferze Grosickiego. "Nie wykluczam"

Kamil Grosicki ma już 37 lat, ale wciąż potrafi zachwycać na boisku. Skrzydłowy Pogoni Szczecin to w tym momencie jeden z najlepszych zawodników PKO BP Ekstraklasy, który zostaje regularnie powoływany przez trenera Jana Urbana do reprezentacji Polski. Grosicki pokazuje też niesamowity charakter i mentalność zwycięzcy. Najlepiej świadczył o tym obrazek po przegranym 1:2 u siebie meczu ligowym z Jagiellonią Białystok i wielką wściekłość kapitana Pogoni. Cały czas nie wiadomo, czy Grosicki zostanie w klubie na przyszły sezon. - Na 100 procent przedłużymy umowę Kamila. Chciałbym, abyśmy się spotkali w okolicach świąt Bożego Narodzenia, aby to sfinalizować. Grosicki jest naszym kapitanem i pozostanie nim do ostatniego dnia, w którym będzie mógł grać - mówił Alex Haditaghi, właściciel Pogoni dla Przeglądu Sportowego Onet.

Dyrektor sportowy Widzewa Łódź komentuje ewentualny transfer Kamila Grosickiego

Tymczasem nowe informacje ws. przyszłości Grosickiego przekazał dziennikarz Mateusz Borek. Okazało się, że skrzydłowego mocno chciałby pozyskać Widzew Łódź. - Doszło do spotkania prezesa Pogoni Tana Kesslera z Kamilem Grosickim na temat przedłużenia kontraktu, natomiast bardzo mocno zaatakował dyrektor sportowy Widzewa Łódź Dariusz Adamczuk. Widzew chce Kamila Grosickiego - przyznał Mateusz Borek.

Teraz temat transferu Grosickiego do Widzewa skomentował sam Dariusz Adamczuk.

- Nie wykluczam takiej opcji, ale pierwszeństwo ma Pogoń Szczecin. Jestem jej wychowankiem, sprowadzałem Kamila do jego ukochanego klubu i wiem, ile on dla niego znaczy. Zobaczymy, co się wydarzy pomiędzy Kamilem a Pogonią. My nie prowadziliśmy jeszcze żadnych rozmów. Jeśli jednak Kamil nie dogada się z obecnym klubem, kto wie? Możemy być zainteresowani. Nie tylko zresztą my. Wiek nie jest przeszkodą, żeby cały czas mógł pomóc na boisku. Spójrzmy choćby na Lukę Modricia w Milanie - przyznał Adamczuk dla portalu Meczyki.pl.

Tymczasem Radosław Majdan, były bramkarz reprezentacji Polski zdradził rozmowę, jaką miał z Adamczukiem.

- Darek uważa, że jest coś więcej, niż wyścig zbrojeń, czyli kręgosłup moralny. On szanuje, że chodzi o Pogoń. Powiedział mi jednoznacznie, że nie ma tematu i nie było żadnych, nawet nieoficjalnych rozmów. Kamil zasługuje na nowy kontrakt w Pogoni. Jest jednym z najlepszych piłkarzy w Ekstraklasie i jest twarzą klubu. On nie myśli o Widzewie, a Widzew o nim - przyznal Majdan w programie "Przegląd Ligowy", cytowany przez WP Sportowe Fakty.

Kamil Grosicki w tym sezonie zagrał w Pogoni Szczecin w 16 spotkaniach, zdobył siedem bramek (sześć w PKO BP Ekstraklasie i jest na dziewiątym miejscu wśród najlepszych strzelców) i miał cztery asysty.

Grosicki jest wychowankiem Pogoni Szczecin. W swojej karierze grał też w takich klubach jak: Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok, Stade Rennais, West Bromwich Albion F.C czy Hull City. W kadrze Polski Grosicki wystąpił 100 razy, strzelił 17 bramek i miał aż 24 asyst.

