Kowalczykowi puściły hamulce. Naprawdę powiedział to o reprezentancie Polski

Legia Warszawa na ligowe zwycięstwo czeka już od prawie dwóch miesięcy. Po raz ostatni stołeczna drużyna wygrała w Ekstraklasie pod koniec września 1:0 z Pogonią Szczecin. Złej passy nie udało się przełamać także w ostatnią sobotę. Wówczas z trudem wywalczyła przy Łazienkowskiej remis 2:2 z Lechią Gdańsk po golu wyrównującym Wojciecha Urbańskiego w 94. minucie. Oczywiście Legii nie pomaga fakt, że od ponad trzech tygodni pozostaje bez trenera. Tymczasem były jej gracz Wojciech Kowalczyk postanowił ostro zaatakować jej poszczególnych piłkarzy.
Ekspert po meczu z Lechią przejechał się po praktycznie wszystkich formacjach. - Jak oglądałem ten mecz, to tam nic nie funkcjonuje. Bramkarz nic ci nie wybroni, obrony nie ma, pomocy nie ma, a o napastnikach szkoda gadać. W obronie dziura, katastrofa totalna z szefem Piątkowskim. Dajcie spokój! W pomocy nic. Może jakiś strzał z daleka wpadnie i tyle. A w ataku? Przecież to splunięcie Rajovicia w jednej akcji to jakiś żart. Piłka się ledwo wytoczyła za linię końcową, a chłop z 30 metrów uderzał - mówił w programie "Liga Minus" na kanale WeszłoTV.
Najbardziej oberwało się sprowadzonemu latem z Salzburga środkowemu obrońcy Kamilowi Piątkowskiemu. - Powiedzmy sobie szczerze, niech on sobie jedzie z powrotem za granicę i niech se tam pyka, bo do Legii się nie nadaje. (...) W defensywie nikt nie wie, jak się ustawiać. Piątkowski z tym swoim wyprowadzeniem... On psa na spacer by nie wyprowadził, a co dopiero o piłce mówić - śmiał się Kowalczyk.
Obiekcje miał zresztą także do pozostałych transferów. - Ten zaciąg sierpniowy, to są zawodnicy, którzy przyszli tutaj i mają jedne z najwyższych kontraktów w Ekstraklasie. Taki Piątkowski, Szymański czy Urbański nie przyszli tutaj, dlatego że kochają Legię Warszawa. Żaden z nich nie kocha Legii Warszawa, bo żaden z nich nigdy w życiu się wychował w Legii Warszawa. Przyszli tu dla hajsu - wypalił wprost.
Do Kowalczyka nie do końca trafiał argument, że ani Edward Iordanescu, ani Inaki Astiz nie potrafili wykorzystać potencjału tych piłkarzy. Jego zdaniem powinni oni już zaaklimatyzować się w nowym zespole. - To już jest czwarty miesiąc, kiedy oni są w tym klubie i dalej się kopią po czole. Augustyniak uratował mecz z Szchtarem Donieck. A co uratował Szymański? Grudzień, zaraz będzie stół wigilijny. Kiedy oni zaczną grać? W lutym? - podsumował były reprezentant Polski.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!