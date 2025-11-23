Kolejni kibice pokazali, co myślą o Ziobrze. Zero litości

W ostatnim czasie na polskich stadionach słychać nie tylko doping dla drużyn piłkarskich. Kibice coraz częściej uderzają w polityków. W ostatnich tygodniach na cel wzięli Donalda Tuska. Atakowali go głównie podczas meczów kadry. "Donald to zdrajca, powiesić **** za jajca" - śpiewali m.in. podczas spotkania Polski z Holandią (1:1) na Stadionie Narodowym. W trwającej kolejce ekstraklasy fani wzięli na radar również innego polityka. Mowa o Zbigniewie Ziobrze. Już podczas meczu Cracovii z Motorem Lublin (1:2) na trybunach pojawił się wymowny transparent. "Koronnego stworzyłeś, za niewinność wielu wsadziłeś, karma wróciła, nowotwór zżera. Oto historia Ziobry k***y, c***a" - pisali. Ale nie tylko sympatycy krakowskiego klubu ostro potraktowali polityka.

Kibice Lecha uderzają w Zbigniewa Ziobrę. Kolejny atak na polityka w ostatnich dniach

Na podobny gest zdobyli się fani na meczu Lecha Poznań z Radomiakiem Radom. Na trybunie najzagorzalszych kibiców "Kolejorza" pojawił się wymowny transparent. Nie mieli litości dla byłego ministra sprawiedliwości. Co takiego napisali? "Ziobro parówo, oddaj Polakom miliony. W kryminale będziesz prze***lony" - czytamy.

Dlaczego nastroje w kraju są tak negatywne? Co takiego zrobił Ziobro? Wokół polityka jest w ostatnich tygodniach głośno z uwagi na fakt, że uchylono jego immunitet. To oznacza, że może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w sprawie nadużyć przy Funduszu Sprawiedliwości. Problem w tym, że obecnie nie ma możliwości jego aresztowania - przebywa na Węgrzech, co wiele osób odebrało jako ucieczkę przed wymiarem sprawiedliwości.

Lech z ważnym zwycięstwem. Dobrze przepracował przerwę na mecze kadry

Dość napięte nastroje na trybunach nie przeszkodziły Lechowi Poznań w odniesieniu zwycięstwa, pierwszego w lidze od początku października. Rozgromił Radomiaka Radom aż 4:1. Dwukrotnie do siatki trafił lider Wielkopolan, Mikael Ishak. Po jednym golu dołożyli też Pablo Rodriguez i Yannik Agnero. Dla Radomiaka bramkę kontaktową zdobył Elves Balde.

Dzięki temu zwycięstwu Lech awansował na czwartą lokatę w tabeli. Po 15 meczach ma 24 punkty na koncie. Do lidera traci sześć "oczek". Warto jednak wspomnieć, że Górnik Zabrze ma o jedno spotkanie rozegrane więcej. A co z Radomiakiem? Zajmuje ósmą lokatę - ma tylko dwa punkty mniej od Lecha. W środku tabeli jest więc bardzo ciasno.