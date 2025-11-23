Potężny niewypał za 125 mln euro. Właśnie przeszedł do historii. Niechlubnej

Ostatnie tygodnie dla kibiców Liverpoolu są pasmem nieszczęść. The Reds rozpoczęli sezon od pięciu ligowych zwycięstw z rzędu, ale na tym skończył się dobry czas. Od końcówki września wygrali tylko trzy mecze z jedenastu, przegrywając pozostałe osiem. Po wczorajszej porażce z Nottingham Forest spadli z pierwszego na jedenaste miejsce w Premier League.

Duży wpływ na fatalną postawę Liverpoolu mają nieudane transfery. W letnim okienku wydano niemal pół miliarda funtów, co stanowi absolutny rekord ligi. Wyniki tak potężnie wzmocnionego klubu są jednak dalekie od oczekiwanych, przez co kibice zaczynają domagać się zwolnienia trenera Arne Slota.

Najdroższym zawodnikiem sprowadzonym latem na Anfield jest Alexander Isak. W zeszłym sezonie Szwed był drugim najlepszym strzelcem Premier League, ustępując jedynie Mo Salahowi. Bramki 26-latka pozwoliły też Newcastle zdobyć pierwsze od ponad półwiecza trofeum - w finale Pucharu Ligi Angielskiej Sroki pokonały... Liverpool, a Isak strzelił jedną z bramek. Nic dziwnego, że cena była kosmiczna - 125 milionów funtów.

Isak oduczył się wygrywać

Niestety, Szwed nie może odnaleźć się w nowym zespole. Dołączył do drużyny z opóźnieniem, a kiedy zaczął grać regularnie - odniósł drobny uraz pachwiny, który wykluczył go z treningów na kilka tygodni. W 9 rozegranych spotkaniach strzelił zaledwie jedną bramkę. Jest to dorobek zdecydowanie poniżej jakichkolwiek oczekiwań.

Jak donosi Opta, fatalna passa The Reds sprawiła, że Isak jest pierwszym piłkarzem Liverpoolu w historii, który przegrał w swoich pierwszych czterech meczach Premier League w podstawowym składzie. Przypadło to na spotkania z Crystal Palace (1:2), Chelsea (1:2), Manchesterem United (1:2) oraz wczorajsze, z Nottingham Forest (0:3).

Szansę na przełamanie koszmarnej serii Alexander Isak będzie miał w przyszłą niedzielę, kiedy to Liverpool rozegra wyjazdowe spotkanie z West Hamem. Wcześniej jednak zagrają na Anfield z PSV w Lidze Mistrzów. Tutaj The Reds radzą sobie lepiej - po czterech meczach fazy ligowej zajmują ósme miejsce z bilansem trzech zwycięstw i jednej porażki.

