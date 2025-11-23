Polak podbija zagraniczną ligę! Zdecydowany lider sezonu

Goztepe nie może popisać się niezwykle skuteczną ofensywą. W dotychczas rozegranych 13 spotkaniach strzelili 15 bramek, co plasuje ich w środku stawki. Jednak dzięki fantastycznej postawie swojego bramkarza i kapitana - Mateusza Lisa drużyna niemal co kolejkę dopisuje do swojego dorobku kolejne punkty. Po bezbramkowym remisie z Kocaelisporem mają ich już 23.

Spotkanie nie porywało kibiców, a dobrych sytuacji bramkowych było jak na lekarstwo. Mateusz Lis tym samym wydłużył swoją passę bez straconej bramki do 294 minut. Ostatnim piłkarzem, który był w stanie pokonać 28-latka, był Mauro Icardi z Galatasaray. Mecz ten odbył się pod koniec października. Polak już po raz trzeci w tym sezonie zaliczył serię trzech spotkań bez straconej bramki.

Mateusz Lis jest zdecydowanie najlepszym bramkarzem ligi tureckiej. Były zawodnik Wisły Kraków czy Altay SK wpuścił w tym sezonie zaledwie sześć bramek - najmniej spośród wszystkich regularnie występujących bramkarzy Super Lig. Warto zauważyć, że połowa tego dorobku przypadła na mecz z liderującym Galatasaray - oznacza to, że w pozostałych 12 spotkaniach Polak dał się pokonać zaledwie trzykrotnie.

Lis pola karnego. Swojego.

Co więcej, Lis prowadzi również w klasyfikacji czystych kont. Aż dziewięć drużyn nie znalazło sposobu na strzelenie bramki 28-latkowi. Drugi w tej klasyfikacji Ugurcan Cak?r z Trabzonsporu sześciokrotnie kończył mecz bez straconego gola. Polaka w tym sezonie nie byli w stanie pokonać między innymi Tammy Abraham z Besiktasu, Jhon Duran z Fenerbahce czy M'Baye Niang z Genclerbirligi.

Na boisku w Izmirze mogliśmy oglądać więcej polskich akcentów. W wyjściowym składzie Kocaelisporu na ten mecz pojawił się Karol Linetty, natomiast z ławki w drugiej połowie wszedł Darko Churlinov - w zeszłym sezonie występujący w Jagiellonii Białystok.

