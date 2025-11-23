Boniek powiedział, co myśli o Papszunie. "To jest niebywałe"

Marek Papszun łączony jest z pracą w Legii Warszawa, choć ma ważny kontrakt z Rakowem Częstochowa. Informacje dotyczące jego potencjalnej pracy w stolicy podawał między innymi dziennikarz Sport.pl Konrad Ferszter. Jak na całe zamieszanie związane z Papszunem patrzy Zbigniew Boniek? Były prezes PZPN nie zamierzał gryźć się w język i otwarcie powiedział, co sądzi o sadze.

Boniek nie gryzł się w język. Zabrał głos ws. Papszuna

- Nie podoba mi się to. On ma prawo iść do Legii - po sezonie, dzień po zakończeniu rozgrywek może wejść do szatni i podziękować wszystkim. Teraz, jak wejdzie do szatni, ten dialog z piłkarzami może nie być łatwy. "Panie trenerze, pan nas mobilizuje, pan od nas wymaga, byśmy grali o mistrzostwo... Ale pan w nas nie wierzy - pan chce odejść". To jest niebywałe. Jeżeli te rozmowy Papszuna z Legią faktycznie były, to dla mnie to jest wielka rysa na jego wizerunku. Nie podoba mi się ten timing - stwierdził, cytowany w mediach społecznościowych portalu Meczyki.pl.

Boniek postanowił także spojrzeć na perspektywę piłkarzy częstochowskiego klubu, do których z pewnością na przestrzeni ostatnich dni dochodziły medialne informacje dotyczące przyszłości Marka Papszuna.

- Gdybym był piłkarzem Rakowa, to zadałbym mu pytania: pan jest dalej naszym trenerem czy układa sobie pan już skład Legii na następną rundę? Pan chce dalej walczyć z nami o mistrzostwo czy być z nami przez pięć jednostek treningowych i uciekać do Warszawy? - dodał były prezes PZPN.

Czy Raków bez Papszuna utrzyma się na wysokim poziomie? O to 80-krotny reprezentant Polski jest spokojny. Wskazuje co, a raczej kto jest najistotniejszą postacią w częstochowskim środowisku.

- Największą siłą Rakowa jest Michał Świerczewski. Jeśli Marek Papszun odejdzie, to ten klub będzie mniej więcej podobny - co już widzieliśmy niedawno, kiedy Raków był o włos od awansu do Ligi Mistrzów. Jeśli odszedłby Świerczewski, to wtedy Raków by się posypał. On to wszystko trzyma - skwitował Boniek.

Marek Papszun jest trenerem Rakowa od lipca 2024 roku. To jego druga kadencja w roli szkoleniowca częstochowskiego klubu. Wcześniej pracował w nim w latach 2016-2023. Łącznie zdobył w klubie spod Jasnej Góry pięć trofeów: mistrzostwo kraju i po dwa puchary i superpuchary Polski.

Raków Częstochowa w sobotę przegrał z Piastem Gliwice (1:3) i ma 23 punkty w ligowej tabeli. Do liderującego Górnika Zabrze traci siedem punktów.