Wszyscy widzieli, co kibole napisali o Ziobrze na meczu Ekstraklasy

"Donald matole, twój rząd obalą kibole" - skandowali kibice w trakcie meczu Litwa - Polska w Kownie. W ostatnim czasie premiera Donalda Tuska atakowali zresztą regularnie. W trakcie tego samego spotkania wywiesili baner z hasłem: "Nie jesteś, nie byłeś i nie będziesz kibicem reprezentacji Polski". Z kolei podczas niedawnego meczu z Holandią śpiewali: "Donald to zdrajca, powiesić **** za jajca". Okazuje się jednak, że na cel wzięli sobie nie tylko obecną władzę.

O tym transparencie będzie głośno. Kibole Cracovii atakują Ziobrę

W trakcie sobotniego meczu Cracovii z Motorem Lublin, na trybunach pojawił się baner wymierzony w jedną z czołowych postaci poprzedniej ekipy rządzącej. Chodzi o byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Nie tak dawno Sejm zdecydował o uchyleniu mu immunitetu, co otwiera możliwość pociągnięcia go do odpowiedzialności ws. nadużyć przy Funduszu Sprawiedliwości. Obecnie jednak polityk Prawa i Sprawiedliwości (wcześniej Suwerennej Polski - red.) przebywa na Węgrzech, chroniąc się w ten sposób przed aresztowaniem. A co na jego temat myślą kibice Cracovii?

Wyrazili to w rymowance, jaką umieścili na transparencie. - Koronnego stworzyłeś, za niewinność wielu wsadziłeś, karma wróciła, nowotwór zżera. Oto historia Ziobry k***y, c***a - mogliśmy przeczytać.

W ten sposób w niezbyt elegancki sposób nawiązali do choroby nowotworowej, z jaką zmaga się Ziobro. Wypomnieli mu natomiast reformę, która przeniosła z sędziego na prokuratora decyzyjność w przyznawaniu statusu tzw. małego świadka koronnego. Chodzi o osoby biorące udział w przestępstwie, które następnie współpracują z organami ścigania w zamian za złagodzenie kary.

Sam mecz zakończył się porażką Cracovii 1:2. Jedyną bramkę dla gospodarzy strzelił Mateusz Praszelik. Motor odpowiedział trafieniami Ivo Rodriguesa i Karola Czubaka. Dla "Pasów" był to piąty mecz bez wygranej z rzędu.