Ten wpis Bońka to hit. Wskazał swojego kandydata na trenera Legii

Legia Warszawa awansowała do fazy ligowej Ligi Konferencji, ale po trzech kolejkach zgromadziła tylko trzy punkty. Zdążyła już odpaść z Pucharu Polski, a w Ekstraklasie sytuacja także wygląda źle. Wojskowi zajmują 11. miejsce z dorobkiem 17 punktów. Legia rozegrała dotychczas 14 spotkań ligowych, więc średnia punktów jest fatalna. W dodatku przed przerwą reprezentacyjną warszawianie przegrali na własnym stadionie z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza (1:2), a to jedna z najsłabszych ekip w stawce. To wszystko sprawia, że kibicom kończy się cierpliwość.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski aż złapał się za głowę! Ból był niemiłosierny

Boniek z zaskakującą propozycją

Od czasu zwolnienia Edwarda Iordanescu trenerem tymczasowym zespołu jest Inaki Astiz. Drużyna jednak nie robi żadnych postępów. Niedługo może okazać się, iż ten sezon będzie dla Legionistów stracony, a u kibiców nadzieje były spore, bo przecież doszło do kilku ciekawych transferów.

Wciąż nie wiemy, kiedy dojdzie do wyboru nowego szkoleniowca. Tymczasem na platformie X fanów futbolu swoim wpisem zaskoczył Zbigniew Boniek, wiceprezydent UEFA. Zaproponował, żeby Legia zatrudniła Michała Probierza, który od czerwca pozostaje bez pracy, kiedy złożył rezygnację z prowadzenia reprezentacji Polski.

Internauci dopytują się, czy Boniek mówi na serio, czy żartuje. Nie jest tajemnicą, że były prezes PZPN nie przepada za Probierzem. Dawał to do zrozumienia w kilku wypowiedziach już po tym, jak trener przestał prowadzić polską kadrę.

Legia nie miała planu awaryjnego. Zegar tyka

Widać, że stołeczny klub nie był przygotowany na to, że rozstanie się z Iordanescu, choć nad Rumunem ciemne chmury wisiały już kilka tygodni wcześniej.

Nie wiadomo, czy Legia wybierze nowego szkoleniowca do końca listopada. Portal Meczyki.pl poinformował, że na liście życzeń znalazł się Raphael Wicky, który prowadził w przeszłości m.in. BSC Young Boys. Jedną z opcji pozostaje także Nenad Bjelica.