Skandaliczny plakat kibiców Śląska przed 11 listopada. Nawiązanie do nazizmu

Kibice Śląska Wrocław zaangażowali się ostatnio w promocję "Marszu Polaków", jaki 11 listopada przejdzie ulicami Wrocławia z okazji Święta Niepodległości. Partnerem wydarzenia, jak podaje Weszło.com, jest Stowarzyszenie Wielki Śląsk. Z kolei na facebookowym profilu fanklubu z Brzegu pojawiła się grafika promująca marsz. I wzbudziła ona nie lada kontrowersje.

Postać z nazistowskiego plakatu promuje "Marsz Polaków". Oto co udostępnili kibice Śląska

Widzimy na niej młodego mężczyznę, trzymającego flagę z logiem "WFP", czyli White Front Poland. Problem w tym, że nie jest to postać przypadkowa. Jak zauważyła wrocławska "Gazeta Wyborcza", dokładnie taka sama występuje na słynnym propagandowym rysunku wykorzystywanym przez niemieckich nazistów.

Chodzi o rysunek autorstwa Ludwiga Hohlweina, bliskiego współpracownika ministra propagandy III Rzeszy Josepha Goebelsa. Stworzony przez niego plakat miał zachęcać młodych ludzi, aby dołączyli do nazistowskiej organizacji studenckiej. "Walcz dla Führera i narodu w szeregach NSD-Studentenbund" - głosił napis zmieszczony na dole. Centralną postacią był zaś młody mężczyzna o jasnych włosach, ubrany w brązową koszulę i krawat - niemal identyczny jak ten na grafice udostępnionej przez fanów Śląska.

Tak kibice Śląska promują marsz niepodległości. "To zatrważające"

Różnica jest taka, że postać promująca marsz we Wrocławiu jest czarno-biała, a na krawacie i fladze nie ma symbolu swastyki. Nie ulega więc wątpliwości, że autorzy nie tyle zainspirowali się nazistowskim plakatem, co żywcem przekleili jego główny element. - Nie ma mowy o stylizacji czy nawiązaniu - skomentowała w rozmowie z "Wyborczą" dr Anna Tatar ze stowarzyszenia "Nigdy Więcej". - Po prostu młodzieniec z hitlerowskiego plakatu propagandowego został użyty w kontekście marszu, który ma się odbyć we Wrocławiu z okazji Święta Niepodległości. To zatrważające - dodała.

Jak podało Weszło.com niedługo po opublikowaniu artykułu "Wyborczej" Urząd Miasta Wrocławia zapewnił, że zawiadomi prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa publicznego propagowania faszystowskiego ustroju państwa oraz nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym i wyznaniowym.

Oryginalny post fanklubu z Brzegu został już usunięty.