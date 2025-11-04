31 października br. Legia Warszawa ogłosiła w oficjalnym komunikacie, że Edward Iordanescu przestał pełnić funkcję trenera pierwszego zespołu. Ostatnie spotkanie z udziałem Rumuna to porażka 1:2 z Pogonią Szczecin w Pucharze Polski. Jego tymczasowym następcą w Legii został Inaki Astiz, który już poprowadził drużynę w meczu z Widzewem Łódź (1:1). Hiszpan ma być tymczasowym trenerem Legii co najmniej do listopadowej przerwy na mecze reprezentacji - Legia zagra z NK Celje (06.11) w Lidze Konferencji i z Termaliką Bruk-Bet Nieciecza (09.11) w Ekstraklasie. Kto będzie trenerem Legii na stałe?
Serwis goal.pl informuje, że jeden z włoskich trenerów został zaproponowany władzom Legii. Chodzi o Davide Ballardiniego, który pozostaje bez pracy od czerwca 2024 r. W ostatnich latach Włoch prowadził Palermo (2015-2016), Genoę (2017-2018, 2020-2021), Cremonese (2023) i Sassuolo (2024). Ballardini głównie prowadził drużyny, które walczyły o utrzymanie. W sezonie 23/24 nie zdołał utrzymać Sassuolo w Serie A, przez co stracił pracę.
W Polsce Ballardini może najbardziej być kojarzony przez kibiców z pracy w Genoi, do której w lipcu 2018 r. trafił Krzysztof Piątek. Wtedy Ballardini zestawił Genoę w ustawieniu 3-4-1-2, a Piątek grał w duecie napastników z Iworyjczykiem Christianem Kouame. W tym czasie Piątek strzelił 19 goli w 21 meczach w barwach Genoi (w tym cztery gole w meczu z Lecce w Pucharze Włoch), a po sześciu miesiącach odszedł za 35 mln euro do Milanu.
Ballardini też bardzo chwalił Piątka w medialnych wypowiedziach. - Trochę boję się o tym mówić, bo nakłada to na Piątka niepotrzebną presję, ale zdaje się on być napastnikiem kompletnym. Mam przeczucie, że może stać się naprawdę kluczowym zawodnikiem zespołu. Wolałbym jednak o tym mówić szeptem, niż wykrzykiwać to na wszystkie strony - mówił Ballardini (cytat za: przegladsportowy.onet.pl).
Warto dodać, że Ballardini nie jest jedynym włoskim trenerem, który pozostaje bez pracy. We wtorek pracę we Fiorentinie stracił Stefano Pioli, a bez zatrudnienia jest m.in. Thiago Motta, Raffaele Palladini, Paolo Vanoli, Fabio Pecchia, Gabriele Cioffi, Luca Gotti, Alessandro Nesta czy Marco Giampaolo.
Do tej pory w Ekstraklasie był tylko jeden włoski trener - to Gino Lettieri, który prowadził Koronę Kielce w latach 2017-2019. 10 października br. Lettieri wrócił do Polski i objął pierwszoligową Wieczystą Kraków, ale po tym, jak nie wygrał żadnego z trzech pierwszych meczów, to został zwolniony.
