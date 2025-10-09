Kluczowy piłkarz Legii gotowy do odejścia

123 - to liczba meczów, które Kacper Tobiasz rozegrał w seniorskim zespole Legii Warszawa. Po tym, jak w poprzednim sezonie Goncalo Feio rotował Tobiasza z Vladanem Kovaceviciem, to teraz Polak ma pewne miejsce w wyjściowym składzie Legii za kadencji Edwarda Iordanescu. W tym sezonie Tobiasz zachował sześć czystych kont w 20 meczach. Jak będzie wyglądała jego przyszłość? Jawne jest, że kontrakt bramkarza z Legią wygasa w czerwcu przyszłego roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Kacper Urbański najgorszy na boisku. Czy odrodzi się w Legii? Kosecki: Dajcie mu czas! Z tym talentem w końcu odpali

Tobiasz odejdzie z Legii Warszawa? "Czuję się gotowy na to"

Tobiasz rozmawiał z TVP Sport przy okazji październikowego zgrupowania reprezentacji Polski, na które otrzymał powołanie od Jana Urbana. Czy jest on gotowy na transfer zagraniczny? - Generalnie z domem trudno jest się rozstać. To normalna rzecz i nie ma co tutaj szukać sensacji. Czuję się gotowy na to, żeby wyjechać i wiem, że umiejętnościowo dałbym sobie radę. Nie jest to jednak deklaracja ani w jedną, ani w drugą stronę - powiedział.

W ostatnich tygodniach o Tobiasza starał się turecki Samsunspor, z którym Legia przegrała 0:1 na samym początku fazy ligowej Ligi Konferencji. - Bagaż doświadczeń pozytywnych i negatywnych powoduje, że jestem również gotowy mentalnie. Dużo było spekulacji, wiele razy na ten temat się wypowiadałem, a moje stanowisko pozostaje takie samo. Jestem oczywiście otwarty na wszystko i czekam na rozwój sytuacji. Wiem, że muszę to poprzeć swoją formą i do tego dążę, by była ona jak najlepsza - dodał bramkarz Legii.

W ostatnim czasie Tobiasz cieszył się nie tylko zainteresowaniem Samsunsporu, ale też Goztepe, Celty Vigo czy drużyn z Francji. W przypadku, gdy Legia nie dogada się z Tobiaszem na przedłużenie kontraktu, to straci go bez kwoty odstępnego latem 2026 r.

Żewłakow mówi o przyszłości Tobiasza. "To bardziej zależy od niego"

Legia chciałaby przedłużyć wygasającą umowę z Tobiaszem, co potwierdził Michał Żewłakow, dyrektor sportowy stołecznego klubu podczas spotkania z dziennikarzami.

Zobacz też: Zwrot ws. Szczęsnego i Garcii przed El Clasico. "29 dni"

- Czy to będzie ostatni sezon Kacpra Tobiasza? To bardziej zależy od niego niż od Legii. My byśmy chcieli przedłużyć umowę, a czy on potem skorzysta z jakiejś oferty, będzie zależało od niego. W zeszłym sezonie wydarzyło się wiele złego, teraz dostał komfort pracy, trochę zaufania od trenera i dzięki temu widać, że może grać na wysokim poziomie w Legii i a być może wkrótce i w reprezentacji Polski - stwierdził Żewłakow (cytat za: legia.net).

Tobiasz zadebiutował w pierwszym zespole Legii 24 lipca 2021 r. przy okazji meczu z Wisłą Płock (1:0). Tobiasz miał wtedy 18 lat, 8 miesięcy i 20 dni.