Ostatnie tygodnie Roberta Lewandowskiego nie należą do najłatwiejszych. W trakcie przygotowań do sezonu odniósł drobną kontuzję, Hansi Flick coraz rzadziej wystawia go do wyjściowego składu, a w ostatnim meczu ligowym z Sevillą "Lewy" zmarnował rzut karny. Spotkanie zakończyło się sromotną porażką Barcelony.

Kontrakt się kończy, odejście blisko?

Słabsza postawa Lewandowskiego oznacza, że coraz głośniej mówi się o jego odejściu z "Dumy Katalonii" po wypełnieniu trwającej umowy. Kontrakt "Lewego" kończy się 30 czerwca 2026 roku. Deco, dyrektor sportowy Barcelony, powiedział, że nie prowadzone są obecnie rozmowy o jego przedłużeniu.

O postawie Roberta Lewandowskiego opowiedział Wojciech Szczęsny w trakcie wywiadu z "Mundo Deportivo". Jego zdaniem, piłkarze w zaawansowanym jak na profesjonalnego sportowca wieku muszą kolejne kroki planować krótkoterminowo. - Nigdy nie wiadomo, kiedy nadejdzie moment spadku formy, kiedy przestanie się grać na najwyższym poziomie. Dużo zależy od tego, jak Robert będzie czuć się fizycznie i psychicznie, ale nie mam wątpliwości, że jest ważnym zawodnikiem i wciąż będzie strzelać.

"Nie planowałem"

Postawę "krok po kroku" prezentuje sam Szczęsny, który przyznał, że sam od pewnego momentu przestał skupiać się na przyszłości i to się nie zmienia. - Nie planuję niczego po odejściu z Barcelony. Zresztą, samej Barcelony też nie planowałem. Nie zwracajcie uwagi na moje plany.

Na pytanie o obecną rolę Lewandowskiego, Szczęsny powiedział - Nie sądzę, że przeszkadza mu bycie rezerwowym. Ma 37 lat, ma swoje ograniczenia, jego przygotowania się opóźniły z powodu kontuzji, już nie może grać po 90 minut w każdym meczu. Jednak, jak już wspominałem, ludzie wielokrotnie wątpili w Roberta, a on zawsze pokazywał, że się mylili. Jego obsesją jest strzelanie bramek, zrobi wszystko, by pomóc drużynie. Jestem pewien, że strzeli jeszcze dużo goli i że to będzie jego bardzo dobry sezon.