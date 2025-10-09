Zwrot ws. Szczęsnego i Garcii przed El Clasico. "29 dni"

Joan Garcia zaliczył dobre wejście do Barcelony po transferze z Espanyolu. Bramkarz zaliczył trzy czyste konta w siedmiu meczach. Po wygranym 3:1 spotkaniu z Realem Oviedo Garcia doznał kontuzji na treningu, przez którą musiał przejść operację zerwania łąkotki przyśrodkowej w lewym kolanie. Zgodnie z przewidywaniami sztabu medycznego Barcelony, bramkarz wypadł z gry na cztery-sześć tygodni. Do bramki Barcelony wszedł Wojciech Szczęsny, który zagrał w meczach z Realem Sociedad (2:1), Paris Saint-Germain (1:2) i Sevillą (1:4). Kiedy Garcia wróci do gry?

Joan Garcia w bramce Barcelony na El Clasico? "Optymistycznie nastawiony"

Dziennik "Sport" pisze o optymizmie, jaki panuje w Barcelonie co do występu Garcii w El Clasico. Do starcia Barcelony z Realem Madryt dojdzie 26 października. To oznaczałoby, że Szczęsny zagra jeszcze w spotkaniach z Gironą (18.10) i Olympiakosem Pireus (21.10).

"Bramkarz daje z siebie wszystko, by zdążyć na El Clasico. Klub jest optymistycznie nastawiony do tego celu, licząc na powrót swojego bramkarza. Garcia wróciłby do gry zatem 29 dni po operacji. Bramkarz podchodzi do sprawy optymistycznie i wierzy, że będzie mógł wystąpić w swoim pierwszym klasyku jako zawodnik Barcelony, o ile kolano będzie nadal dobrze reagowało tak jak do tej pory" - czytamy w artykule "Sportu".

Szczęsny nie liczy na grę w El Clasico. "Szczerze mu życzę"

Przy okazji październikowej przerwy na mecze reprezentacji i premiery filmu dokumentalnego "Szczęsny" Polak bardzo konkretnie odniósł się do swojego potencjalnego występu przeciwko Realowi Madryt na Estadio Santiago Bernabeu. - Szczerze mu życzę, by jak najszybciej doszedł do zdrowia. I nie liczę na to, że sam wystąpię w El Clasico - opowiadał Szczęsny w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Jego wypowiedź błyskawicznie podchwyciły hiszpańskie media. "Szczęsny nigdy nie pozostawia nikogo obojętnym w swoich wypowiedziach, a teraz w Polsce padł kilka zaskakujących wypowiedzi, w których zapewnia, że nie chce grać w Clasico, bo ma nadzieję, że Garcia będzie już zdrowy i wróci do wyjściowego składu. Polak życzy swojemu koledze z drużyny szybkiego powrotu do zdrowia i zapewnia, że nie liczy na grę przeciwko Realowi Madryt" - piszą hiszpańscy dziennikarze.

Mecz Real Madryt - FC Barcelona odbędzie się 26 października o godz. 16:15. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.