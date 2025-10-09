Są najnowsze wieści ws. przejęcia reprezentacji przez Probierza

10 czerwca br. reprezentacja Polski przegrała 1:2 z Finlandią w Helsinkach. Po tym meczu do dymisji podał się ówczesny selekcjoner, a więc Michał Probierz, który na kilkanaście godzin przed tym spotkaniem w eliminacjach MŚ 2026 zdecydował o odebraniu opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu, a także o przekazaniu jej Piotrowi Zielińskiemu. "Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja" - oświadczył Probierz. Co dalej w jego karierze trenerskiej?

Probierz jednak nie w Kazachstanie? "Jest cisza na planie"

W ostatnich dniach portal Aladop.kz poinformował, że Probierz jest jednym z kandydatów do objęcia posady selekcjonera reprezentacji Kazachstanu, a więc 118. drużyny w rankingu FIFA. Potem Mateusz Borek przekazał w programie Kanału Sportowego, że są już uzgodnione warunki współpracy między Probierzem a kazachską federacją. Czy faktycznie Probierz jest aż tak blisko nowej pracy?

Piotr Wołosik przekazał w podcaście "Ofensywni" w "Przeglądzie Sportowym Onet", że sprawa utknęła w martwym punkcie.

- Najpierw Kazachowie wypuścili informację pierwsi, że Probierz znalazł się w gronie kandydatów do objęcia stołka selekcjonera w ich reprezentacji. Później w Polsce pojawiły się informacje, że sprawy już przesądzono. Ponoć ten młyn medialny szkodzi całej sprawie. Jak to mówią, transfery lubią ciszę. Nic się w tej sprawie nie dzieje. Obiecująco to wszystko wyglądało, a jest cisza na planie i jakieś medialne zamieszanie - powiedział dziennikarz.

Wspomniany serwis aladop.kz wcześniej podawał, że na liście kandydatów do objęcia kadry Kazachstanu jest też Massimo Carrera (Włochy) i Janne Andersson (Szwecja).

Michał Probierz w Pogoni Szczecin? "Na chwilkę zaiskrzyło"

We wspomnianym podcaście pojawiły się też informacje, że Probierz mógł wrócić do pracy na poziomie Ekstraklasy. O zatrudnieniu byłego selekcjonera myślała Pogoń Szczecin.

- Ciekawostką jest, że w którymś momencie w Szczecinie plotkowano o tym, że może Probierz. Marzeniem właściciela, jeśli chodzi o polskich trenerów, to był Jan Urban, ale ma robotę i jest zajęty. Przez moment ze strony Pogoni i ze strony Michała Probierza, na chwilkę zaiskrzyło. Probierz odmówił, Pogoń nie była zainteresowana. Ktoś mówi, że przez chwilę tak było, ale trener Probierz nie chciał pracy podejmować w Polsce - dodał Wołosik.

Pogoń Szczecin szukała nowego trenera od 16 września br., kiedy to zakończyła współpracę z Robertem Kolendowiczem. Tymczasowo drużynę w spotkaniach z Lechią Gdańsk (3:4) oraz Legią Warszawa (0:1) poprowadził Tomasz Grzegorczyk, ale od 30 września br. nowym trenerem Pogoni jest Duńczyk Thomas Thomasberg, który w debiucie wygrał 2:1 z Piastem Gliwice.