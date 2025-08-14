Była 17:33, gdy Legia ogłosiła transferowy hit!

Po transferze Maxa Oyedele do Strasbourga Legia Warszawa szukała defensywnego pomocnika, który skutecznie zabezpieczyłby tę pozycję. Tomasz Włodarczyk z serwisu meczyki.pl poinformował, że do drużyny dołączy Henrique Arreiol. 20-latek rozegrał kilka meczów w Sportingu Lizbona, ale jeszcze nie pokazał światu pełni swojego talentu.

Damian Szymański oficjalnie w Legii Warszawa

Jednak to jeszcze nie wszystko. Od jakiego czasu spekulowano, że drużynę wzmocni kolejny zawodnik środka pola. W mediach sporo się na ten temat spekulowało i pojawiały się różne nazwiska. W tym Damiana Szymańskiego, który - według relacji greckich dziennikarzy - rozmawiał z Michałem Żewłakowem.

Ostatecznie transfer oficjalnie doszedł do skutku. Legia Warszawa wypuściła komunikat, w którym poinformowała o zakontraktowaniu 30-latka. "Damian Szymański w Legii Warszawa! 18-krotny reprezentant Polski wzmacnia środek pola Legii Warszawa. Wraca do Ekstraklasy po sześciu latach spędzonych za granicą. Z wojskowymi związał się 4-letnim kontraktem, do 2029 roku" - czytamy w komunikacie z 17:33.

Damian Szymański od 2020 roku występował w AEK-u Ateny. Bronił barw tego klubu 190 razy i w tym czasie strzelił 11 bramek i dołożył 12 asyst. Na swoim koncie ma także mistrzostwo oraz puchar Grecji. Przeniósł się tam z Achmatu Grozny, gdzie trafił w 2019 roku z Wisły Płock. - Jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się podpisać kontrakt z Legią Warszawa. Wracam do Polski chcę grać o najwyższe cele - o mistrzostwo, puchar Polski i grę w europejskich pucharach. Jestem głodny zwycięstw i chcę podnosić puchary wspólnie z Legią - powiedział Damian Szymański w klubowych mediach Legii.

Na temat tego transferu w klubowych mediach wypowiedział się także Michał Żewłakow - dyrektor sportowy Legii Warszawa. - Jest to piłkarz, który od dłuższego czasu gra wysokim poziomie, o najwyższe cele i rywalizował też w europejskich pucharach. Ma odpowiednie doświadczenie, jakość i wzrost. Może grać na pozycji numer sześć, ale tez jako środkowy obrońca - podkreślił.

Komentarze nt. transferu pomocnika do Legii Warszawa

Temat transferu Damiana Szymańskiego był poruszany w programie "Okno transferowe" na kanale YouTube serwisu meczyki.pl. Sebastian Staszewski z "Faktu" powiedział wprost: "Legia bierze kolejnego Polaka i wciąż potencjalnego reprezentanta Polski. Szymański ma cechy kapitańskie, o czym świadczy fakt, że dostał opaskę w AEK-u - to nie jest oczywiste, by Polak - czy w ogóle obcokrajowiec - był w zagranicznym klubie kapitanem. Dla mnie to absolutnie hit transferowy. Wielkie brawa dla Legii" - oznajmił.

Wtórował mu Łukasz Olkowicz z "Przeglądu Sportowego": "Dla mnie ten transfer jest wydarzeniem. Wreszcie Legia znalazła "szóstkę". Według mnie turbulencje drużyny z ostatnich sezonów wiążą się z odejściem Slisza. Maxiego Oyedele zanim zdążyliśmy lepiej poznać, już przechwycili inni. Były próby z Zybą, Rafał Augustyniak gra tam trochę z przymusu. A Szymański to stabilna, doświadczona 'szóstka'" - podkreślił.

Legia Warszawa jest aktywna w tym okienku transferowym. Do klubu - oprócz Damiana Szymańskiego - dołączyli już Petar Stojanović, Mileta Rajović i Arkadiusz Reca. Ponadto mówi się, że niedługo do drużyny dołączy także Henrique Arreiol.