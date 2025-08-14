To się dzieje. Legia sprzedaje Ziółkowskiego do giganta. Transferowy hit!

Nie jest tajemnicą, że Jan Ziółkowski jest podekscytowany możliwością gry w AS Romie. 20-latek musiał jednak cierpliwie czekać na finalizację rozmów pomiędzy Legią Warszawa a ekipą Giallorossich. Negocjacje trochę się przedłużyły, ale Legia postawiła na swoim i otrzymała to, co chciała. Szczegóły podał dziennik "Corriere dello Sport".

Ta jedna rzecz była bardzo ważna dla Legii

Klub z Warszawy ma otrzymać od AS Romy 6 mln euro. Legia miała także zagwarantować sobie bonusy dochodzące do 1,5 mln euro. Najważniejszym "pobocznym" warunkiem Wojskowych było otrzymanie 10 procent od następnego transferu Ziółkowskiego. Rzymianie ostatecznie przychylili się do tej prośby, bo bardzo zależało im na tym, by defensor pojawił się w ich szeregach.

W czwartek do Warszawy przyjedzie AEK Larnaka. Legioniści mają do odrobienia trzybramkową stratę z pierwszego meczu III rundy eliminacji Ligi Europy. Wiele wskazuje na to, że właśnie w tym spotkaniu Ziółkowski pożegna się z warszawianami.

Wielka radość piłkarza Legii

"Utalentowany zawodnik z pewnością nie może się doczekać, aby być do dyspozycji Gasperiniego i poznać nowy zespół. Wzrost jakości będzie nieuchronnie odczuwalny już na wczesnym etapie, a on musi ciężko pracować, aby rozwijać się fizycznie i taktycznie pod okiem nowego trenera" - czytamy w "Corriere dello Sport".

Ziółkowski ma pojawić się w Rzymie już w piątek (16 sierpnia). Wówczas też podopieczni Gian Piero Gasperiniego zaliczą ostatni test przed startem rozgrywek Serie A. Zmierzą się z NEOM SC - klubem, w którym występuje Marcin Bułka.

Ziółkowski w pierwszym zespole Legii rozegrał 36 meczów.