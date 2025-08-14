Media: Legia szykuje transfer z giganta. Już przyleciał do Warszawy

Okno transferowe w Legii Warszawa rozpoczęło się bardzo wolno - bo wszystko zaczęło się od Petara Stojanovicia - ale teraz stopniowo się rozkręca. Do Legii dołączył już Mileta Rajović z Watfordu, a także Arkadiusz Reca. Wiele wskazuje na to, że lada moment do Legii trafi także Damian Szymański z AEK-u Ateny. Reprezentant Polski jest już w Warszawie, gdzie przejdzie testy medyczne i obejrzy mecz Legii z AEK-iem Larnaka. Pozostały do rozwiązania pewne sprawy między klubami. Wygląda na to, że na tym nie koniec transferowych działań Legii.
Dziennik "Piłka Nożna" i portal meczyki.pl zgodnie informują, że do Legii może trafić jeden z zawodników portugalskiego giganta, Sportingu CP. Mowa o 20-letnim Henrique Arreiolu, który w poprzednim sezonie zagrał cztery mecze w seniorskim zespole Sportingu, a głównie grał w trzecioligowych rezerwach. Oba źródła wskazują, że temat jest zaawansowany, a Arreiol ma już być w Warszawie. "Portugalczyk ma podnieść rywalizację w środku pola" - czytamy w artykule "Piłki Nożnej".
"Ten piłkarz na pierwszy rzut oka wygląda na długofalowy projekt. Talent do oszlifowania. Podobnie jak miało to być w przypadku Maxiego Oyedele" - komentują meczyki.pl. Arreiol grał w barwach Sportingu od lipca 2018 r., a także jest reprezentantem Portugalii do lat 20. Na razie nie wiadomo, czy Arreiol będzie w Legii brany pod uwagę jako członek pierwszego zespołu, czy będzie grać w rezerwach znajdujących się w trzeciej lidze.
Jeżeli transfery Szymańskiego i Arreiola dojdą do skutku, to trener Edward Iordanescu będzie miał do dyspozycji w środku pola, poza tym duetem, także Juergena Elitima, Rafała Augustyniaka, Claude'a Goncalvesa czy Bartosza Kapustkę.
Ostatnio Legia dosyć regularnie negocjuje ze Sportingiem. To właśnie z tego klubu Legia najpierw wypożyczyła Rubena Vinagre, a potem go wykupiła za ponad dwa mln euro. Poza tym Sporting wysłał Vladana Kovacevicia na wypożyczenie do Legii do końca sezonu 24/25.
Teraz Legia skupia się na tym, by odrobić straty w eliminacjach Ligi Europy. Pierwszy mecz Legii z AEK-iem, który odbył się na Cyprze, skończył się wynikiem 1:4 na niekorzyść drużyny z Polski. Wszystko rozwiąże się w czwartkowy wieczór na Łazienkowskiej.
- To frustrujące, bo to jedyna porażka w sezonie. Pierwsza połowa mogła się dobrze zakończyć, mieliśmy trzy-cztery szanse, ale ich nie wykorzystaliśmy. Każda drużyna na świecie ponosi porażki, lecz przed nami jeszcze rewanż. Możemy spróbować wszystko odwrócić. Najważniejsze, by nie stracić organizacji - komentował Iordanescu na konferencji prasowej.
Mecz Legia Warszawa - AEK Larnaca odbędzie się w czwartek o godz. 21:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
