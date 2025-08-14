Media: Legia szykuje transfer z giganta. Już przyleciał do Warszawy

Okno transferowe w Legii Warszawa rozpoczęło się bardzo wolno - bo wszystko zaczęło się od Petara Stojanovicia - ale teraz stopniowo się rozkręca. Do Legii dołączył już Mileta Rajović z Watfordu, a także Arkadiusz Reca. Wiele wskazuje na to, że lada moment do Legii trafi także Damian Szymański z AEK-u Ateny. Reprezentant Polski jest już w Warszawie, gdzie przejdzie testy medyczne i obejrzy mecz Legii z AEK-iem Larnaka. Pozostały do rozwiązania pewne sprawy między klubami. Wygląda na to, że na tym nie koniec transferowych działań Legii.

Kolejny transfer Legii na horyzoncie. To młodzieżowy reprezentant Portugalii

Dziennik "Piłka Nożna" i portal meczyki.pl zgodnie informują, że do Legii może trafić jeden z zawodników portugalskiego giganta, Sportingu CP. Mowa o 20-letnim Henrique Arreiolu, który w poprzednim sezonie zagrał cztery mecze w seniorskim zespole Sportingu, a głównie grał w trzecioligowych rezerwach. Oba źródła wskazują, że temat jest zaawansowany, a Arreiol ma już być w Warszawie. "Portugalczyk ma podnieść rywalizację w środku pola" - czytamy w artykule "Piłki Nożnej".

"Ten piłkarz na pierwszy rzut oka wygląda na długofalowy projekt. Talent do oszlifowania. Podobnie jak miało to być w przypadku Maxiego Oyedele" - komentują meczyki.pl. Arreiol grał w barwach Sportingu od lipca 2018 r., a także jest reprezentantem Portugalii do lat 20. Na razie nie wiadomo, czy Arreiol będzie w Legii brany pod uwagę jako członek pierwszego zespołu, czy będzie grać w rezerwach znajdujących się w trzeciej lidze.

Jeżeli transfery Szymańskiego i Arreiola dojdą do skutku, to trener Edward Iordanescu będzie miał do dyspozycji w środku pola, poza tym duetem, także Juergena Elitima, Rafała Augustyniaka, Claude'a Goncalvesa czy Bartosza Kapustkę.

Ostatnio Legia dosyć regularnie negocjuje ze Sportingiem. To właśnie z tego klubu Legia najpierw wypożyczyła Rubena Vinagre, a potem go wykupiła za ponad dwa mln euro. Poza tym Sporting wysłał Vladana Kovacevicia na wypożyczenie do Legii do końca sezonu 24/25.

Kluczowy mecz dla Legii Warszawa. "To frustrujące"

Teraz Legia skupia się na tym, by odrobić straty w eliminacjach Ligi Europy. Pierwszy mecz Legii z AEK-iem, który odbył się na Cyprze, skończył się wynikiem 1:4 na niekorzyść drużyny z Polski. Wszystko rozwiąże się w czwartkowy wieczór na Łazienkowskiej.

- To frustrujące, bo to jedyna porażka w sezonie. Pierwsza połowa mogła się dobrze zakończyć, mieliśmy trzy-cztery szanse, ale ich nie wykorzystaliśmy. Każda drużyna na świecie ponosi porażki, lecz przed nami jeszcze rewanż. Możemy spróbować wszystko odwrócić. Najważniejsze, by nie stracić organizacji - komentował Iordanescu na konferencji prasowej.

Mecz Legia Warszawa - AEK Larnaca odbędzie się w czwartek o godz. 21:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.