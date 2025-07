W czwartek gruchnęły wieści na temat hitowego transferu Legii Warszawa. Zdaniem duńskich mediów stołeczny klub ma ściągnąć Miletę Rajovicia z Watfordu. Dziennikarze dodali, że działacze pobiją rekord transferowy ekstraklasy, ponieważ mają zapłacić za niego aż trzy miliony euro. "Nie ma wątpliwości, że Mileta Rajovic zostanie największą gwiazdą wielkiego klubu i ligi" - podsumowano.

REKLAMA

Zobacz wideo Na co stać reprezentację Polski kobiet na Euro? Możejko: Sukcesem będzie zbudowanie fundamentu na przyszłość

Dziennikarze nie dowierzają w transfer Legii

Doniesienia te wywołały niemałe poruszenie w naszym kraju. Dziennikarze i eksperci byli zdziwieni, że Legia jest w stanie przeprowadzić taki transfer, biorąc pod uwagę informacje o jej problemach finansowych. "Czyli Legia wyda w rok około 5,5 mln euro (+ spory kontakt Nsame) na napastników, a klasowej dziesiątki wciąż brak. W dodatku na skrzydle biega Chodyna. Rozumiem, że już nie chcą bawić się w półśrodki, ale pytanie, czy budżet się nie ugnie, gdy powinie się noga." - napisał Filip Modrzejewski ze Sport.pl.

"Kuśtykająca finansowo Legia z nadbagażem napastników... bije rekord transferowy sprowadzając napastnika. Czy dziwi? Może tylko trochę. Człowiek się przyzwyczaja" - dodał Damian Smyk.

"Niby gdzieś krążyło od kilku dni, ale nie dowierzałem, że w tej sytuacji do tego dojdzie. Grubo albo wcale - no to grubo. Tak samo będzie z rezultatem - hit albo problem, nic pomiędzy" - ocenił Mateusz Rokuszewski.

"3 mln to połowa klubów la liga nie płaci za transfery…." - stwierdził Daniel Sobis.

"Pamiętajcie: w Legii nigdy nie ani tak dobrze, jak się pisze, ani tak źle, jak się pisze. Na każdej płaszczyźnie jak widać. Wzięło z zaskoczenia, nie powiem" - dodał Przemysław Langier.

"Pięknie Legia wzięła z zaskoczenia. I taki ruch właśnie kojarzy mi się z Legią. Inni idą grubo? To my idziemy najgrubiej. Ale jak to nie wypali" - napisał Dawid Dobrasz.

"Michał Żewłakow zawsze mówił, że czasem jako dyrektor trzeba zaryzykować. Sportowo transfer w pełni sensowny, ale biorąc pod uwagę kwotę i aktualne problemy Legii na pewno ryzyko jest. Oby się spłacił na boisku. Plus też taki, że wygląda na to, że rzeczywiście nie będzie wśród transferów w tym okienku uzupełnień, a solidne wzmocnienia" - dodał Adam Sławiński.