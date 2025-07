Klub Ekstraklasy daje milion euro za napastnika. Oferta przyjęta

Piłkarze Cracovii mieli udany sezon 2024/2025 w PKO BP Ekstraklasie. Krakowianie zajęli szóste miejsce, a do piątej Legii Warszawa stracili tylko trzy punkty. W porównaniu do sezonu 2023/2024 był to o wiele lepszy wynik, bo wtedy Cracovia zakończyła rozgrywki dopiero na 13. miejscu, z zaledwie dwupunktową przewagą nad strefą spadkową. Jeszcze pod koniec ubiegłego sezonu kibice otrzymali smutną wiadomość, że z klubu odejdzie bramkostrzelny napastnik - Fin Benjamin Kallman, który zdobył 18 goli w PKO BP Ekstraklasie i zajął trzecie miejsce wśród najlepszych strzelców.

Cracovia chce napastnika z MLS. Milion euro na stole

Działacze Cracovii musieli zatem szukać nowego napastnika. Pod koniec czerwca media pisały, że do klubu trafi Nik Prelec. Ostatecznie jednak nie podpisał umowy. Kontrakt parafował za to Szwajcar Filip Stojilković. Teraz włoski dziennikarz Lorenzo Lepore poinformował w mediach społecznościowych, że Cracovia chce pozyskać zawodnika z Algierii - Monsefa Bakrara, obecnie grającego w klubie MLS - New York City FC. Krakowscy działacze złożyli nawet ofertę w wysokości miliona euro za 24-latka i została ona zaakceptowana. Z piłkarzem skontaktował się też w sprawie transferu węgierski Ferencvaros.

"Cracovia złożyła ofertę milion euro za Monsefa Bakrara i została ona zaakceptowana przez New York City FC. Teraz decyzja należy do gracza. Ferencvaros również pytał o sytuację piłkarza, a klub skontaktował się bezpośrednio z Bakrarem" - napisał Lepore w serwisie X.

Gdyby rzeczywiście doszło do podpisania umowy Bakraka z Cracovią, byłby to drugi najdroższy zakup piłkarza w historii klubu. W lutym 2022 roku Rumun Virgil Ghita został sprowadzony z Farul Konstanca za około 1,2 mln euro.

Liczby Bakrara z ubiegłego sezonu są jednak bardzo słabe. Zagrał w 20 spotkaniach i zdobył dwa gole. W sumie dla New York City wystąpił przez trzy sezony 68 razy, strzelił 10 bramek i nie miał żadnej asysty.

Cracovia rozpocznie PKO BP Ekstraklasę 18 lipca (godz. 20.30) od wyjazdowego meczu z mistrzem Polski - Lechem Poznań. W drugiej kolejce (25 lipca, godz. 18) krakowianie podejmą beniaminka rozgrywek - zespół Bruk-Bet Termalica Nieciecza.