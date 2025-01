Podolski wyrzucony z boiska w sparingu

Lukas Podolski nie ma ostatnio dobrych dni. Tydzień temu fatalnie zachował się w turnieju towarzyskim, brutalnie faulując rywala. - W turnieju towarzyskim Spodek Super Cup Lukas Podolski brutalnie sfaulował Jakuba Siedleckiego z trzecioligowej Wisłoki Dębica. Następnie poprawił... i rzucił piłką w jego twarz - pisał Bartosz Naus ze Sport.pl. - Ten człowiek jest chory - tak ten faul skomentował dziennikarz Krzysztof Stanowski. Eksperci i kibice też rzucili się na Podolskiego i mocno krytykowali.

Lukas Podolski się nie zatrzymuje. Tym razem czerwona kartka

- Zupełnie bez sensu Łukasz się zachował. Może puściły mu jakieś zwoje na chwilę? - zastanawia się Michał Listkiewicz. - Myślę, że już nie będziemy takich rzeczy oglądać, bo to jest przerażające. To jest bandytyzm - dodaje Dariusz Dziekanowski. Lukas Podolski w towarzyskim turnieju wszedł wślizgiem w kolano rywala i o mało nie doprowadził do tragedii. Byłe gwiazdy, które spytaliśmy o zachowanie gracza Górnika Zabrze, nie zostawiają na nim suchej nitki - pisał Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl.

- Lukas Podolski regularnie atakuje rywali brutalnymi wślizgami i jeszcze ani razu nie poniósł adekwatnych konsekwencji. A skoro jest bezkarny, to poluje dalej. Nakręca się, przesuwa granicę. Nie mylmy dłużej ambicji z chamstwem i determinacji z agresją, bo będzie tylko gorzej - dodawał Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl.

Teraz Podolski znów pokazał się ze złej strony. Tym razem w sparingu: Górnik Zabrze - IMT Belgrad rozegranym w tureckim mieście Belek. Zabrzanie wygrali 5:2, a gole zdobyli: Dominik Sarapata (28.), Lukas Podolski (66.), Josema (77.), Norbert Wojtuszek (84.) i Taofeek Ismaheel (90.+2).

Podolski w 79. minucie otrzymał drugą żółtą kartkę. Zabrzanie stracili piłkę, Podolski próbował zatrzymać szarżującego rywala i go sfaulował. Sytuację można zobaczyć od 1:39:10.

Górnik Zabrze na zgrupowania zagra jeszcze dwa sparingi. 21 stycznia zmierzy się z zespołem Paksi FC, a 24 stycznia z ukraińską drużyną Weres Równe.

Górnik Zabrze wznowi PKO BP Ekstraklasę 2 lutego od spotkania przed własną publicznością z Puszczą Niepołomice (godz. 12.15).