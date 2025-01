Flick odkrył karty! Oto skład Barcelony na mecz z Getafe

Po blisko miesięcznej przerwie na odpoczynek, Puchar i Superpuchar Hiszpanii, FC Barcelona wraca do gry w lidze hiszpańskiej. Zespół Hansiego Flicka ma co odrabiać, bo do prowadzącego Atletico Madryt traci sześć, a do drugiego Realu pięć punktów. W sobotni wieczór zdobywcy Superpucharu Hiszpanii zmierzą się na wyjeździe z najbrzydziej grającą drużyną ligi - Getafe prowadzonym przez Pepe Bordalasa.

Znamy skład Barcelony na mecz z Getafe. Wiadomo, co z Lewandowskim i Szczęsnym

Na początek rundy rewanżowej La Liga, Hansi Flick nie zdecydował się na rotacje, które miały miejsce w środowym spotkaniu z Realem Betis (5:1) w Pucharze Króla. FC Barcelona na mecz z "Los Azulones" wyjdzie w podstawowym zestawieniu, jedynie bez kontuzjowanego Inigo Martineza, który na środku obrony będzie zastąpiony Ronaldem Araujo.

W jedenastce Barcy rzecz jasna znalazł się Robert Lewandowski, który w meczu z Betisem dostał wolne i oglądał go tylko z perspektywy ławki rezerwowych. Na ławce z kolei zasiądzie Wojciech Szczęsny, jako że decyzją Flicka "jedynką" w bramce Barcelony pozostaje Inaki Pena.

Skład FC Barcelony na mecz z Getafe:

Inaki Pena - Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde - Marc Casado, Pedri - Lamine Yamal, Gavi, Raphinha - Robert Lewandowski.

Ławka rezerwowych: Wojciech Szczęsny, Ander Astralaga, Ferran Torres, Pablo Torre, Andreas Christensen, Fermin Lopez, Pau Victor, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Eric Garcia, Hector Fort, Gerard Martin.

Początek spotkania Getafe - FC Barcelona o godzinie 21:00, relacja na żywo na Sport.pl.