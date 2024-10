Oto co Carlitos powiedział o Polsce. Wróci tu jeszcze?

W ostatnich latach piłkarze z Hiszpanii coraz częściej pojawiają się w Ekstraklasie i stają się gwiazdami ligi. Obecnie takim przykładem jest Jesus Imaz z Jagiellonii Białystok. Wcześniej mianem gwiazdy można było określić Carlitosa. W sezonie 17/18 był on zawodnikiem Wisły Kraków, a potem przeniósł się do Legii Warszawa za 450 tys. euro. Rok później Legia sprzedawała Carlitosa za 1,8 mln euro do Al-Wahda w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Drugi rozdział Carlitosa w Legii miał miejsce w sezonie 22/23, ale był on dużo gorszy od pierwszego.

W maju br. o powrocie Carlitosa do Polski marzyła Wisła Kraków, a zwłaszcza kibice tego klubu. W barwach Wisły Carlitos strzelił 24 gole w 36 meczach. - Teoretycznie jest taka możliwość. To snajper, a takich nie jest łatwo przecież znaleźć - mówił Kiko Ramirez, ówczesny dyrektor sportowy Wisły. Finalnie Carlitos podpisał kontrakt w Grecji z Atromitosem Ateny, który zaproponował mu dobre warunki finansowe po tym, jak wcześniej rozwiązał kontrakt z Astaną.

- Nie jest na to pytanie łatwo odpowiedzieć "tak" lub "nie". Rzeczywiście, Carlitos kontaktował się nawet ze mną bezpośrednio. Natomiast nie ma na dziś żadnej decyzji w tym temacie, więc nie odpowiem, czy to jest możliwe, czy nie - dodawał prezes Wisły Jarosław Królewski, z którym rozmawiał portal WP SportoweFakty.

Carlitosa można nazwać piłkarskim obieżyświatem. Poza Hiszpanią i Polską grał na Cyprze (Aris Limassol), w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (Al-Wahda), Grecji (Panathinaikos, Lamia, obecnie Atromitos) i Kazachstanie (Astana). Czy istnieje szansa na to, że Carlitos zagra jeszcze w Ekstraklasie?

Carlitos może wrócić do Ekstraklasy. "Nie mam wątpliwości"

Carlitos udzielił wywiadu portalowi goal.pl, w którym odniósł się do wyników gali Złotej Piłki, ale też wypowiedział się na temat swojej klubowej przyszłości. Hiszpan nie wykluczał, że jeszcze w trakcie kariery zagra w Ekstraklasie. - Wszystko dobrze się układa. Jestem tu szczęśliwy, strzeliłem już jakieś gole, a strzelę ich jeszcze więcej. Atromitos to klub z tradycją, bardzo profesjonalny, bardziej niż wiele innych klubów w Grecji - powiedział.

- Mamy świetne warunki do treningów, ale… Nigdy nie wiesz, co przyniesie przyszłość. Polska jest moim krajem i nie mam wątpliwości, że pewnego dnia znów tam zagram - dodał. Kontrakt Carlitosa z Atromitosem Ateny wygasa w czerwcu 2026 r.

Carlitos strzelił dwa gole i zanotował jedną asystę w sześciu meczach ligi greckiej.