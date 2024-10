Rzut karny, ważą się losy awansu. Co najlepszego zrobił Ronaldo?!

Al-Nassr było zdecydowanym faworytem do ogrania Al-Taawon w 1/8 finału Pucharu Króla Arabii Saudyjskiej we wtorkowe popołudnie. Dla napakowanej świetnymi piłkarzami drużyny Cristiano Ronaldo właściwie powinna być to formalność. Boiskowa rzeczywistość okazała się jednak inna.

Cristiano Ronaldo zaliczył fatalne pudło w meczu Al-Nassr. Przez niego odpadli

Spotkanie nie szło po myśli Al-Nassr i w pierwszej połowie piłka ani razu nie wpadła do siatki, chociaż oba zespoły oddały po trzy celne strzały. W drugiej części spotkania piłkarze kazali czekać na trafienie do 71. minuty i dość niespodziewanie trafił zespół Al-Taawon. Konkretnie Flavio. Brazylijczyk świetnie wygrał walkę o pozycję po rzucie rożnym i strzałem głową dał swojej drużynie prowadzenie 1:0.

Na boisku przebywali m.in. Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, czy Aymeric Laporte, ale Al-Nassr kompletnie nie potrafiło odrobić strat i było krok od odpadnięcia. Szansa na wyrównanie nadarzyła się jednak w doliczonym czasie gry - sędzia podyktował rzut karny dla zespołu z Rijadu.

Nie mogło być inaczej i piłkę na jedenastym metrze ustawił Cristiano Ronaldo. Niemal wszyscy byli więc pewni, że za chwilę Portugalczyk pośle piłkę do siatki, a mecz do dogrywki. Zwłaszcza że wcześniej nigdy nie przestrzelił rzutu karnego w barwach Al-Nassr. Tym razem było jednak inaczej i 39-latek posłał potężny strzał nad poprzeczkę bramki!

Sędzia niedługo później zakończył spotkanie, któe Al-Taawon wygrało ostatecznie 1:0, dzięki czemu awansowało do 1/4 finału Pucharu Króla Arabii Saudyjskiej. Ronaldo i spółka pożegnali się z rozgrywkami. Portugalczyk, schodząc z boiska, nasłuchał się jeszcze okrzyków "Messi, Messi, Messi" prosto z trybun.