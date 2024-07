Raków zrobi interes życia! Na stole duża oferta z zagranicy

Bogdan Racovitan ma za sobą bardzo udany sezon w barwach Rakowa Częstochowa. Tym samym nie dość, że w marcu zapracował sobie na debiut w barwach narodowych, to pojechał z Rumunią na Euro 2024. I choć wydawało się, że ma znikome szanse na grę, to najpierw zaliczył cztery minuty w grupowym meczu z Ukrainą, a następnie sensacyjnie pojawił się na murawie w spotkaniu z Holandią. Piłkarz, mimo że tuż po wejściu został banalnie łatwo ograny przez Dumfriesa, to później wyglądał już solidnie i zebrał dobre noty.

Bogdan Racovitan może odejść z Rakowa. Hitowa oferta z Grecja

Nie dziwi zatem fakt, że 24-latek wzbudza coraz większe zainteresowanie i niebawem najprawdopodobniej opuści Raków. Sam zaznaczał, że nie podchodzi z optymizmem do kontynuacji kariery w zespole Marka Papszuna. Mimo to w piątek wystąpił sparingu z Omonią Nikozja (2:0), ale może się okazać, że był to jego ostatni mecz dla drużyny z Częstochowy.

"Gazeta Sporturilor" poinformowała w piątek, że mocno zainteresowany nim ma być grecki Panathinaikos, który jest gotów zapłacić za niego nawet 2,5 mln euro. Mało tego, chce przekonać obrońcę świetnym kontraktem, na mocy którego inkasowałby od 600 do nawet 700 tys. euro (ok. 3 mln zł) za sezon. Dziennik zaznaczył, że Raków nie odpowiedział jeszcze na ofertę, ale nie można wykluczyć, że będzie chciał go sprzedać, gdyż kontrakt Rumuna wygasa za rok.

Racovitan przykuł uwagę działaczy Panathinaikosu, zwłaszcza szybkością. Ten w ubiegłym sezonie osiągnął prędkość aż 36 km/h. Rumuńska gazeta potwierdza zatem wieści przekazane niedawno przez Transfermarkt, który zdradził, że piłkarzem interesują się kluby z Grecji oraz z dolnej części tabeli Bundesligi. Rumuński serwis ProSport dodał nieoficjalnie, że chodzi o m.in. Freiburg, VfL Wolfsburg oraz Union Berlin.

Racovitan został piłkarzem Rakowa w styczniu 2022 roku, kiedy został wykupiony z FC Botosani za 600 tys. euro. Łącznie rozegrał w jego barwach 67 meczów, w których strzelił pięć goli i zanotował dwie asysty. Piłkarze Marka Papszuna rozpoczną rozgrywki ekstraklasy już za tydzień, kiedy zmierzą się na wyjeździe z Motorem Lublin.