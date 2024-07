Kompromitacja klubu Ronaldo już w pierwszym meczu! I to w jego ojczyźnie

Choć w Niemczech trwają jeszcze mistrzostwa Europy, to większość klubów przygotowuje się już do startu sezonu ligowego. Dotyczy to także klubu Cristiano Ronaldo, a więc saudyjskiego Al-Nassr. W niedzielę zespół ten rozegrał mecz towarzyski z Louletano DC i się skompromitował. Saudyjczycy tylko zremisowali z portugalskim czwartoligowcem!

