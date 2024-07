To się dzieje! Transferowy megahit nowej potęgi. "Zgodził się"

Como w minionym sezonie zachwyciło wszystkich i awansowało do Serie A. Od listopada trenerem klubu jest były piłkarz Cesc Fabregas, który ma spory wpływ na letnie transfery. Do zespołu dołączyli już choćby Andrea Belotti czy Alberto Dossena. Włosi mają być też dogadani z Alberto Moreno oraz Pepe Reiną.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o rewelacji Euro. "Współczuję mu. Łatwo się wypalić"

Raphael Varane dołączy do Como 1907? Media już wiedzą!

Jednym z zawodników, którego od tygodni przymierzano do Como 1907, jest Raphael Varane. Mistrz świata z 2018 roku po wygaśnięciu kontraktu rozstał się z Manchesterem United. Najnowsze informacje ws. przejścia Francuza do beniaminka Serie A przekazał Fabrizio Romano.

"Raphael Varane powiedział tak i zgodził się na warunki Como. Pomysł transferu został zatwierdzony, ale potrzeba jeszcze kilku dni na sprawdzenie dokumentów" - przekazał i dodał: "Następnie Varane przejdzie testy medyczne".

Jak donosi dziennikarz, kluczowy w negocjacjach okazał się Cesc Fabregas. To on miał przekonać Varane'a, aby ten dołączył do prowadzonej przez niego drużyny.

Raphael Varane to zawodnik z niezwykle dużym doświadczeniem. Obrońca jest wychowankiem RC Lens, gdzie zaczynał także karierę seniorską. Później grał w Realu Madryt, a ostatnie trzy lata spędził w Manchesterze United.

Como 1907 to klub indonezyjskich miliarderów. Mowa o braciach Robercie i Michaelu Hartonach, którzy są odpowiednio 71. i 76. najbogatszymi ludźmi świata wg "Forbesa" w 2024 roku. Wśród udziałowców jest m.in. Thierry Henry. Z kolei trenerem jest wspomniany już, były mistrz świata i Europy Cesc Fabregas. Przez wiele lat o Como 1907 nie było zbyt głośno. Ostatni raz ten klub położony w przepięknej Lombardii grał w Serie A w sezonie 2002/2003. Teraz powraca do elity i nie zamierza być wyłącznie "chłopcem do bicia".