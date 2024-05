Lech Poznań zatrudnia zasłużonego piłkarza. 24 mecze w reprezentacji Polski

Lech Poznań ma za sobą bardzo nieudany sezon. Klub z Wielkopolski zakończył zmagania w Ekstraklasie na piątym miejscu, więc nie wywalczył awansu do eliminacji europejskich pucharów. Dodatkowo Lech nie awansował do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy, bo przegrał w dwumeczu w trzeciej rundzie ze Spartakiem Trnava. W ćwierćfinale Pucharu Polski Lech odpadł po dogrywce z Pogonią Szczecin (0:1). W połowie grudnia zeszłego roku pracę stracił John van den Brom, a sezon dokończył Mariusz Rumak. - Trenera oceniają inni, trener nie powinien oceniać siebie - komentował trener Lecha na koniec sezonu.

REKLAMA

Zobacz wideo Leszczyński: Jest niedosyt, ale we Wrocławiu wszyscy są zadowoleni

Od początku nowego sezonu Lecha poprowadzi Niels Frederiksen. - Najważniejsze jest osiąganie dobrych wyników. Jestem tutaj, aby wygrywać trofea, aby walczyć o mistrzostwo. To jest moje pierwsze zadanie - przekazał Duńczyk tuż po podpisaniu kontraktu. Do zmiany dochodzi też w drużynie rezerw Lecha Poznań, która spadła z II ligi. Trenerem tego zespołu był Artur Węska, który przenosi się do Rakowa Częstochowa, gdzie będzie asystentem Marka Papszuna.

Wojtkowiak obejmie rezerwy Lecha. "To pozostaje celem nadrzędnym"

Lech ogłosił w oficjalnym komunikacie, że nowym trenerem rezerw został Grzegorz Wojtkowiak. Były piłkarz Lecha i reprezentacji Polski podpisał trzyletnią umowę. "Zdążyłem poznać specyfikę rezerw jeszcze jako zawodnik, a następnie pracowałem w młodzieżowych zespołach. Liczę, że to pomoże efektywnie rozwijać mi chłopaków, bo to pozostaje celem nadrzędnym tej drużyny. Będziemy również dążyć do tego, by stworzyć zespół grający fajny futbol, budujący się na zwycięstwach. Chłopcy z akademii potrafią grać w piłkę" - przekazał Wojtkowiak, cytowany przez oficjalną stronę internetową Lecha.

Wojtkowiak był piłkarzem Lecha w latach 2006-2012, a potem grał dla rezerw tego klubu od 2019 do 2021 r. To w barwach Lecha Wojtkowiak wygrał mistrzostwo i Puchar Polski, gdzie zagrał 144 mecze, w których strzelił cztery gole i zanotował sześć asyst. Od 2021 r. Wojtkowiak pracował jako drugi trener w zespole juniorów starszych Lecha, a przed startem sezonu 23/24 prowadził drużynę do lat 17. Na przełomie 2023 i 2024 r. dołączył do sztabu Mariusza Rumaka jako asystent.

Wojtkowiak ma też za sobą 24 mecze w reprezentacji Polski. Debiutował w niej 10 września 2008 r. w meczu z San Marino (2:0) za czasów Leo Beenhakkera. Poza grą w Lechu reprezentował takie kluby, jak Amica Wronki (2003-2006), TSV 1860 Monachium (2012-2015) oraz Lechia Gdańsk (2015-2018 w pierwszym zespole, 2018-2019 w rezerwach).

Rezerwy Lecha Poznań rozpoczną sezon w trzeciej lidze w sierpniu. Wtedy odbędzie się też mecz rundy wstępnej Pucharu Polski, gdzie Lech zagra na wyjeździe z Pogonią Siedlce.