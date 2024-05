Skandal w Barcelonie. Burmistrz upokorzył najlepszą piłkarkę

W sobotę piłkarki Barcelony obroniły tytuł najlepszej drużyny Europy. Na stadionie San Mames w Bilbao Katalonki pokonały w finale Lyon 2:0, a gole strzeliły Aitana Bonmati w 63. minucie oraz Alexia Putellas w doliczonym czasie gry.

To historyczne osiągnięcie Barcelony, która stała się dopiero czwartą drużyną w historii, która obroniła to trofeum. Wcześniej dokonała tego też szwedzka Umea, VfL Wolfsburg oraz Lyon. Dla Barcelony był to już czwarty finał z rzędu i piąty w ostatnich sześciu latach.

W zeszłorocznym finale Barcelona pokonała 3:2 VfL Wolfsburg. W 2021 r. rozbiła 4:0 Chelsea. W 2019 r. i 2022 r. Barcelona przegrywała z Lyonem odpowiednio 1:4 i 1:3. Teraz udało się jej zrewanżować francuskiemu gigantowi.

W poniedziałek piłkarki Barcelony zostały zaproszone do miejskiego ratusza na spotkanie z burmistrzem Jaume Collbonim. Drużynie towarzyszył prezydent klubu Joan Laporta. A w trakcie spotkania doszło do bardzo niezręcznej sytuacji, za którą burmistrz przepraszał piłkarki.

Burmistrz Barcelony upokorzył Putellas

W trakcie spotkania Collboni z rąk Laporty i Putellas odebrał koszulkę ze swoim nazwiskiem. Burmistrz Barcelony pozował z nią do zdjęć obok zawodniczki Barcelony. W pewnym momencie Collboni wyrwał piłkarce koszulkę i sam pozował do zdjęć.

Spotkało się to ze zdziwieniem Putellas, która stała obok zmieszana. Hiszpańskie media ostro skrytykowały burmistrza Barcelony za to, że na spotkaniu, które poświęcone było zawodniczkom z sukcesami, to on skradł show i stał się pierwszoplanową postacią.

Jeszcze tego samego dnia wieczorem Collboni zamieścił przeprosiny w mediach społecznościowych. "To był zaszczyt dzielić z wami ten weekend, w którym triumfowałyście w Bilbao. Cała uwaga powinna się skupić na kobietach, które od lat tworzą historię. Przepraszam Alexię Putellas. Zawsze będę stał po stronie równości, feminizmu i kobiecego sportu" - napisał Collboni.

To nie pierwsza tego typu sytuacja związana z polityką i kobiecą piłką. Przypomnijmy, że po zeszłorocznym finale mistrzostw świata kobiet były już szef hiszpańskiej federacji - Luis Rubiales - pocałował w usta zawodniczkę Jenni Hermoso, co wywołało w kraju wielkie oburzenie i słusznie pociągnęło za sobą poważne konsekwencje.