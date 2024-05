Legia Warszawa rusza na zakupy. Znamy trzy nazwiska

Legia Warszawa zajęła trzecie miejsce na koniec sezonu 2023/24 w ekstraklasie, co z pewnością nie jest zadowalającym wynikiem. Udało się jednak wywalczyć awans do europejskich pucharów, a by w nich rywalizować, potrzebne będą wzmocnienia zespołu. Zdaniem mediów Legia ma szczególnie przyglądać się trzem zawodnikom - dwóm zza granicy i jednemu z ekstraklasy.

Legia Warszawa ściągnie trzech zawodników? To ich obserwują

Już wcześniej informowaliśmy, że jednym z letnich celów transferowych Legii Warszawa ma być zawodnik, który obecnie gra w Bułgarii. Chodziło o Samuela Akere z Botewu Płowdiw, a więc 20-letniego skrzydłowego z Nigerii. Okazuje się, że to nie jedyny piłkarz, którego skauci z Warszawy mieli obserwować w Bułgarii.

WP SportoweFakty poinformowały, że celem transferowym Legii może być także kolega Akere z zespołu -Umeh Emmanuel. To również skrzydłowy z Nigerii, ale grający na lewej stronie boiska. 19-latek w tym sezonie zdobył 10 goli i zaliczył trzy asysty w 31 meczach, a więc ma o trzy punkty więcej od kolegi w punktacji kanadyjskiej.

Akere i Emmanuel to gwiazdy Botewu Płowdiw, z którym przed przyjściem do Legii łączony był trener Goncalo Feio. Znając podejście Portugalczyka do pracy, wie już o tym duecie wszystko i jeśli chciałby ich w swoim zespole, to będzie naciskał na władze klubu. Podobnie było w Motorze Lublin, gdzie w zimie ściągnął Mbaye Ndiaye z Senegalu, a klub pobił dla niego rekord transferowy.

Powyższe dwa nazwiska nie oznaczają jednak, że w Warszawie myślą tylko o kupowaniu piłkarzy z lig zagranicznych. Dziennik.pl informował, że na liście życzeń Legii znalazł się również Benjamin Kallman z Cracovii. W zakończonym sezonie napastnik zdobył dziewięć goli i zaliczył siedem asyst w 33 meczach ekstraklasy.

Na razie Legia Warszawa pozbyła się kilku zawodników. W przyszłym sezonie w zespole Goncalo Feio nie zobaczymy m.in. Yuriego Rubeiro, Qendrima Zyby, Gila Diasa i Josue. Wciąż niepewna pozostaje także przyszłość Artura Jędrzejczyka i Thomasa Pekharta, których kontrakty nie zostały przedłużone.