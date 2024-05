Z Częstochowy płyną fatalne wieści. Po tym Dawid Szwarga się załamie

Wiele wskazuje na to, że Raków Częstochowa tuż po historycznym sukcesie, jakim było zdobycie mistrzostwa Polski, nie wywalczy awansu do europejskich pucharów. We wtorek stało się jasne, że za kiepską postawę zespołu w tym sezonie zapłaci trener Dawid Szwarga. Szkoleniowiec już wie, że wkrótce nie będzie prowadził Rakowa, a to wcale nie jest koniec jego kłopotów. Zapowiada się trudna końcówka ligi.

