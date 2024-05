Wieszczy kluczową zmianę tuż przed Euro! Oto skład reprezentacji Polski na Holandię

16 czerwca w Hamburgu reprezentacja Polski rozegra pierwszy mecz na turnieju. Zmierzy się z Holandią. To właśnie naszych rywali należy uznać za faworytów tego starcia. Pięć dni później w Berlinie zawodnicy Michała Probierza podejmą Austrię, a na koniec zmagań grupowych - w Dortmundzie - zagrają z wicemistrzami świata Francuzami.

REKLAMA

Zobacz wideo Grosicki o młodych zawodnikach w kadrze: Znają swoje miejsce w szeregu

Wichniarek wskazał skład. To oni powinni zagrać na EURO 2024

Do ogłoszenia powołań na turniej pozostało jeszcze trochę czasu, ale eksperci już teraz zastanawiają się, jaką jedenastkę pośle w bój Michał Probierz. Propozycją zestawienia podał były reprezentant kraju Artur Wichniarek. - W bramce Wojtek Szczęsny, przed nim Dawidowicz, Bednarek i Kiwior. Do dobrej dyspozycji wraca Michał Skóraś i rywalizacja na wahadłach będzie bardzo duża. Dzisiaj selekcjoner pewnie ma jednak w głowie po lewej Zalewskiego, a z prawej – Frankowskiego. W środku pierwszym wyborem powinien być Slisz, a obok niego Moder - powiedział 47-latek w rozmowie z TVP Sport.

Jako były napastnik szerzej omówił także kwestię polskiego ataku. - Pytanie czy zagramy Robertem Lewandowskim samym w ataku? Uważam, że w tym momencie kariery powinien on się bardziej koncentrować na polu karnym przeciwnika. Świderski rozegrał z Walią słabszy mecz. Dlatego może zamiast gry dwoma napastnikami – wyjdziemy dwoma ofensywnymi pomocnikami – Zielińskim i Szymańskim. Miesiąc w piłce nożnej to jednak długi okres. W końcówce sezonu niestety też liczba urazów się zwiększa - wytłumaczył. To byłaby spora zmiana względem marcowych barażów, kiedy reprezentacja Polski grała dwoma napastnikami.

Skład zaproponowany przez Wichniarka: Szczęsny - Dawidowicz, Bednarek, Kiwior - Frankowski, Slisz, Moder, Zalewski - S.Szymański, Zieliński - Lewandowski.

Artur Wichniarek występował w kadrze w latach 1999-2008. W 17 spotkaniach zdobył cztery gole.