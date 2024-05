Nowy trener Lecha nie zaczął pracy, ale eksperci już wiedzą. Zwrócili uwagę na jedno

Dziennikarz Tomasz Włodarczyk poinformował w środę, że Niels Frederiksen przejmie niebawem posadę Mariusza Rumaka i zostanie trenerem Lecha Poznań. Mimo że po raz ostatni prowadził drużynę półtora roku temu, gdy został zwolniony z Broendby, to w polskim klubie wiążą z nim spore nadzieje. Niedawno poznaliśmy również kulisy tego, jak trafił do "Kolejorza".

Eksperci reagują na zatrudnienie Nielsa Frederiksena w Lechu. Zwrócili uwagę na jedno

Tuż po przekazaniu tej informacji do mediów na zatrudnienie Duńczyka zareagowali eksperci. "Niels Frederiksen - wykształcony, objechał świat, mistrz z Broendby. Ale długo był bez pracy i nie miał rewelacyjnych śr. pkt. w klubach. Odpadł z Ruchem w elim. LE. Słabo zna realia polskiej piłki. Lechowi podoba się profil i wizja. Czyli nie wiadomo, czego się po nim spodziewać" - przekazał Marcin Jaz ze Sport.pl.

"Mistrzostwo Dani z Broendby pierwsze od 16 lat. Tacy trenerzy w Polsce to codzienność" - napisał ironicznie Filip Modrzejewski ze Sport.pl pod komentarzem jednego z użytkowników "statystyki ma mizerne, w dodatku od dwóch lat bez pracy. Spore ryzyko ze strony Lecha". Po czym dodał: "Nic o nim nie wiem, więc nie twierdzę, że to wypali czy to dobry ruch, ale znajmy swoje realia i miejsce w szeregu. Nie jest to CV jakiegoś anonima".

Nowy szkoleniowiec Lecha miał niedawno świetną propozycję. "To większe wyzwanie"

Informację o zatrudnieniu 53-latka potwierdził również Radosław Laudański z podcastu "Poznański Express". "Jego praca zostanie zweryfikowana na boisku. Niemniej Broendby to klub, w którym presja kibiców jest spora i zdobył tam tytuł. Nie jest to trener na dorobku, co w przypadku obecnych problemów Lecha jest ważne" - zakomunikował.

Portal Szwedzka Piłka zdradził za to, że w marcu 2023 roku Frederiksen był przymierzany do IFK Goeteborg. "Simon Hedlund, który trenował pod jego skrzydłami w Broendby IF, mówił, że to nieprawdopodobnie dobry trener. Ciekawe, jak poradzi sobie w Lechu Poznań. Na pewno to większe i ciekawsze wyzwanie niż IFK Göteborg" - stwierdzono.

Spora część ekspertów zwróciła uwagę na sytuację z 2021 roku, gdy prowadząc Broendby, szkoleniowiec stał przy linii bocznej z tablicą z napisem: "Keep Attacking". "Po starciu z Midtjylland tłumaczył, że piłkarze po prostu... nie słyszeli jego wskazówek" - wyjaśnił Maciej Szełęga z Weszło.

Do tej samej sytuacji wrócił również Przemysław Langier z Goal.pl. "Jak później tłumaczył, zrobił to, by nie został zagłuszony przez 8 tys. fanów. Ciekawe, czy sięgnie po podobne metody przy 25-35 tys. Liga zyskałaby kolorytu" - czytamy.

Dziennikarz Tomasz Kowalczyk ze stacji Jedyna - Polskie Radio przywołał natomiast wydarzenie sprzed siedmiu lat, gdy w el. Euro do lat 21. w 2017 roku prowadzona przez Frederiksena drużyna poległa z reprezentacją Polski prowadzoną przez naszego byłego selekcjonera. "Czesław Michniewicz lepszy od Frederiksena?" - przekazał.

Obszernie jego zatrudnienie w Lechu skomentował również dziennikarz duńskiej telewizji TV 2 Sport Martin Gottschalk na łamach Meczyki.pl. - Frederiksen w Lechu to jest w Danii zaskoczenie. Nie oczekiwano, że przejmie polski zespół, patrzyło się na inne miejsca w Europie w jego przypadku. Miał propozycje z innych klubów, ale nie doszło do porozumienia - oznajmił.

Zdradził też, że dla Duńczyka jest to ogromna szansa, aby wykazać się w klubie z tak bogatą historią, jak Lech. - On jest zdyscyplinowanym człowiekiem. Ma analityczny umysł. Bardzo często zwraca uwagę na to, co może zmienić - podsumował.

Na portalu AbsurDB pojawiło się za to porównanie Duńczyka do poprzednich szkoleniowców Lecha. Jego statystyki nie wyglądają zbyt okazale. "Ranking Elo trenerów: John van den Brom - 1591, Maciej Skorża - 1461, Mariusz Rumak - 1396, Dariusz Żuraw - 1386, Niels Frederiksen - 1353" - poinformowano.

"Rumaka wzięli na pół roku w grudniu, bo wszyscy potencjalni kandydaci byli gdzieś na kontrakcie. Ostatecznie biorą Frederiksena, który od 1,5 roku jest bezrobotny. To gdzie on był na kontrakcie w grudniu? Na platformie wiertniczej? Reklamował klocki Lego?" - dodano.

Po 31. kolejkach ekstraklasy Lech zajmuje trzecią pozycję w tabeli ekstraklasy z dorobkiem 52 pkt.