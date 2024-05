Pieniądze czy rodzina? Jakub Rzeźniczak odpowiedział

Jakub Rzeźniczak zaskoczył świat polskiego sportu, kiedy ogłoszono jego pojedynek na gali Clout MMA 5. Były piłkarz Kotwicy Kołobrzeg w oktagonie zmierzy się z Tomaszem "Szalonym Reporterem" Matysiakiem, kontrowersyjnym influencerem i youtuberem.

- Traktuję to jako wyzwanie sportowe. Grałem w piłkę przez 20 lat i trudno bez tej adrenaliny funkcjonować. Każdy sportowiec to potwierdzi. Jest to też duże wyzwanie, bo ze sportami walki nie miałem nigdy nic wspólnego. Nie biłem się nawet pod przysłowiową dyskoteką - podkreślił Jakub Rzeźniczak w rozmowie z Arturem Przybyszem.

Nie ukrywał też, że do walki przekonały go ogromne pieniądze. - Plus ten aspekt finansowy też jest istotny. To są duże pieniądze, nie ukrywam. Wcześniej zarobiłem w życiu dużo. Ale jak wszyscy wiedzą, miałem żonę, z którą się rozwiodłem. Nie było podziału majątku. Zachował się tak, że oddałem wszystko swojej byłej żonie i na tym może zakończmy ten temat - dodał.

Jakub Rzeźniczak w ogniu pytań. Zaskakująca odpowiedź

Poza przygotowaniami do walki Rzeźniczak także bierze udział w akcjach marketingowych. Ostatnio profil Clout MMA opublikował na TikToku nieco luźniejszy, bardziej rozrywkowy kontent z udziałem byłego piłkarza. 37-latek musiał odpowiedzieć na serię pytań i wybrać określenie, które bardziej woli i do niego pasuje. Na samym początku Rzeźniczak miał do wyboru "pieniądze" lub "rodzinę". Wybrał to drugie. Większości odpowiedzi na zadane pytania można było się spodziewać, ale jedna riposta zaskoczyła. Chodzi o pytanie dotyczące tego, czy woli być mężem, czy ojcem. Rzeźniczak postawił na bycie mężem.

Gala Clout MMA 5 odbędzie się w sobotę 8 czerwca w katowickim Spodku. Pojedynek Rzeźniczaka z Szalonym Reporterem ma trwać maksymalnie trzy rundy, każda po trzy minuty. Będą walczyć na zasadach MMA.