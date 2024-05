Dramat piłkarza Rakowa. "Trzeba po egzorcystę dzwonić"

Latem zeszłego roku Raków Częstochowa był jednym z najbardziej aktywnych polskich klubów na rynku transferowym. Na transfery wydano blisko sześć mln euro, ale wygląda na to, że ten sezon zostanie spisany na straty. Co prawda Rakowowi udało się awansować do fazy grupowej Ligi Europy i wcale nie brakowało wiele, by ta europejska przygoda potrwała nieco dłużej. Na krajowym podwórku jest jednak dużo gorzej. W ćwierćfinale Pucharu Polski lepszy okazał się Piast Gliwice (0:3), a w Ekstraklasie Raków zajmuje siódme miejsce z 49 punktami.

Jednym z wielu zawodników, który wówczas trafił do Rakowa latem, był Srdjan Plavsić, który został sprzedany przez Slavię Praga za 400 tys. euro. Więcej klub wydał na Johna Yeboaha (1,5 mln), Ante Crnaca (1,3 mln), Stratosa Svarnasa (800 tys.), Ericka Otieno (700 tys.), Dawida Drachala (600 tys.) i Muhameda Sahinovicia (500 tys.). Plavsić zagrał łącznie w 26 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił jednego gola i zanotował trzy asysty. Ale prędko na boisko nie wróci.

Dramat piłkarza Rakowa. Poważna kontuzja. Wróci dopiero pod koniec roku

Plavsić pozostawał poza grą od drugiej połowy lutego tego roku, kiedy to podczas jednego z treningów zerwał więzadło poboczne przyśrodkowe w kolanie. Wtedy informowano o około trzymiesięcznej przerwie. Na początku maja Raków podawał, że Serb wykonuje indywidualne ćwiczenia na murawie, co wskazywało na to, że wahadłowy niebawem wróci do gry. Po tym, jak, jeszcze aktualny, mistrz Polski opublikował raport medyczny wiadomo, że nowy trener Rakowa nie będzie miał go szybko do dyspozycji.

Okazuje się, że Plavsić znów doznał kontuzji podczas jednego z treningów. Raków podał, że tym razem Serb zerwał ścięgno Achillesa. "Nasz zawodnik w przyszłym tygodniu przejdzie operację, a następnie około 6-7 miesięczną rehabilitację. Srdjan, jesteśmy z Tobą" - pisze klub w raporcie. Zakładając zatem mniej optymistyczny scenariusz Plavsić może wrócić do gry w barwach Rakowa dopiero pod koniec 2024 r. "Jak oni dalej trenują na tym kiepskim boisku, o którym była mowa, to ja nic z tego nie rozumiem." - pisał Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl.

"Fajny ten szpital w Częstochowie", "nie mogę zrozumieć tej ilości kontuzji przy meczach raz w tygodniu", "naprawdę trzeba po egzorcystę dzwonić", "to jest kpina jakaś" - to część z opinii internautów i kibiców Rakowa Częstochowa po wieściach ws. Plavsicia. Warto dodać, że umowa Serba z Rakowem wygasa w czerwcu 2026 r.

Przed Rakowem jeszcze trzy mecze Ekstraklasy w tym sezonie, odpowiednio z Pogonią Szczecin (11.05), Cracovią (19.05) i Śląskiem Wrocław (25.05).