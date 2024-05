Media: Sensacyjny kandydat na nowego trenera Lecha Poznań!

Lech Poznań na cztery kolejki przed końcem sezonu jest wiceliderem ekstraklasy, z czteropunktową stratą do prowadzącej Jagiellonii Białystok. Mimo to w stolicy Wielkopolski panuje niedosyt, gdyż sytuacja mogła wyglądać zgoła inaczej. Od kiedy w przerwie zimowej drużynę przejął Mariusz Rumak, udało się wygrać "tylko" pięć z 11 meczów ligowych (poza tym cztery remisy i dwie przegrane), do tego doszła porażka w 1/4 finału Pucharu Polski. To rezultaty dalekie od satysfakcjonujących.

Lech Poznań szuka następcy Mariusza Rumaka. Sensacyjny kandydat z Polski

Wiele wskazuje na to, że po zakończeniu sezonu Rumak nie będzie dalej prowadził Lecha. Sam miał to ogłosić piłkarzom na jednej z odpraw przed treningiem. W związku z tym właściciel klubu Piotr Rutkowski, prezes Karol Klimczak i dyrektor sportowy Tomasz Rząsa poszukują szkoleniowca, który latem mógłby przejąć zespół.

Okazuje się, że możliwy jest głośny powrót do Lecha. O szczegółach opowiedział dziennikarz Tomasz Włodarczyk w programie "Z tego, co słyszę" na youtube'owym kanale Meczyki.pl. - W gabinetach ma być omawiany jeden polski trener. To Jan Urban, który świetnie radzi sobie w Górniku Zabrze. 61-latek pracował już w Lechu Poznań w sezonie 2015/2016. Wytrwał tylko kilka miesięcy. Miał na koncie 17 zwycięstw, 6 remisów i 12 porażek, ale wówczas kadra "Kolejorza" była mocno przeciętna - powiedział.

Jan Urban trenerem Lecha Poznań? "To człowiek Górnika"

Argumentami przejawiającymi za Urbanem są: znajomość klubu, doświadczenie w europejskich pucharach (prowadził w nich Lecha i Legię Warszawa), ofensywny styl gry prowadzonych przez niego zespołów oraz umiejętne wprowadzanie młodych zawodników.

Główną przeszkodą w zatrudnieniu tego trenera jest kontrakt z Górnikiem obowiązujący do końca czerwca 2025 r. Poza tym prowadzona przez niego drużyna jest rewelacją wiosny w ekstraklasie i ma duże szanse awansować do europejskich pucharów. Wreszcie w Zabrzu może dojść do wielkich zmian organizacyjnych, a to za sprawą działań Lukasa Podolskiego - spekuluje się o przejęciu klubu przez dużego inwestora.

- Urban to człowiek Górnika. Może z nim zrobić coś godnego zapamiętania. (...) Jego akcje na trenerskiej giełdzie na pewno mocno poszły w górę. W trudnych warunkach udowodnił, że stać go na wynik ponad stan. Powrót do Lecha? Przed takim rozwiązaniem widzimy jednak sporo przeszkód do pokonania - podsumował Włodarczyk.

Mimo wszystko w poszukiwaniach nowego trenera poznanianie skupiają się przede wszystkim na zagranicznych kandydatach. Poza Urbanem z Polaków mówiło się o: Macieju Skorży, Marku Papszunie i Dawidzie Szulczku. Choć ich szanse na posadę w Lechu są niewielkie. "Pierwszy absolutnie nie chce pracować w Polsce, drugi nie jest realnie brany pod uwagę, a trzeciemu ma brakować odpowiedniego doświadczenia" - wyjaśniono.

Do końca sezonu trenerem Lecha pozostanie Mariusz Rumak. Kolejny mecz prowadzony przez niego zespół rozegra 3 maja, rywalem będzie Ruch Chorzów.