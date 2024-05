Lewandowski wziął Xaviego na rozmowę. Hiszpanie ujawniają, co powiedział trenerowi

Barcelona wygrała w poniedziałek z Valencią 4:2, a bohaterem meczu został Robert Lewandowski. Zdobył hat-tricka i wrócił do walki o koronę króla strzelców La Liga. Forma kapitana reprezentacji Polski na wiosnę jest dużo lepsza, niż miało to miejsce jesienią. Hiszpanie ujawnili, że w grudniu między nim, a Xavim doszło do rozmowy. Polak podzielił się ze szkoleniowcem swoim zdaniem na temat prowadzenia zespołu.

2 fot. REUTERS/Albert Gea fot. REUTERS/Susana Vera Otwórz galerię Na Gazeta.pl