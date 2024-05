Strzelił gola w El Clasico, a mógł grać w ekstraklasie. "Ocena negatywna"

W tym sezonie, ale też ogólnie w ostatnich miesiącach, w barwach Barcelony gra wielu młodych piłkarzy wywodzących się z akademii La Masia. Xavi Hernandez ma do dyspozycji 16-letniego Lamine'a Yamala, 17-letniego Pau Cubarsiego, 17-letniego Hectora Forta, 20-letniego Alejandro Balde czy 18-letniego Marca Guiu. Obecnie 19-letni Gavi stopniowo będzie wracać do gry po poważnej kontuzji. W tym gronie jest też 20-letni Fermin Lopez, który jeszcze w poprzednim sezonie był wypożyczony do trzecioligowego Linares Deportivo. Okazuje się, że Fermin mógł w tym sezonie nie grać dla Barcelony.

Gracz Barcelony mógł trafić do Rakowa. "Nie przechodzi weryfikacji"

Szerzej o tym w programie "Z tego co słyszę" wypowiedzieli się Tomasz Włodarczyk i Łukasz Wiśniowski. Agenci Fermina rozpoczęli rozmowy z Rakowem Częstochowa, który wówczas zbliżał się do mistrzostwa Polski, a piłkarza mógł skusić grą w europejskich pucharach. Barcelona chciała za niego uzyskać poniżej 600 tys. euro. "Jego nazwisko przechodzi przez skauting i trafia na komitet transferowy do ostatecznej analizy" - czytamy w artykule na portalu meczyki.pl. Co więc ostatecznie sprawiło, że Fermin nie został piłkarzem Rakowa?

"Fermin nie przechodzi weryfikacji. Nie pasuje do koncepcji. Umiejętności? Profil, rozwój, warunki fizyczne? Przygotowanie taktyczne? Słyszymy, że zawodnik nie robił przewagi w polu karnym. Ostateczna ocena jest negatywna i transfer nie dochodzi do skutku" - dodają "Meczyki". Okazuje się, że rozmowy między obiema stronami ws. transferu były dosyć zaawansowane.

Dalsza część historii Fermina jest już znana. Pomocnik strzelił gola Realowi Madryt w USA w trakcie tournée przedsezonowego. Po dobrych występach w sparingach Fermin przedłużył kontrakt z Barceloną do czerwca 2027 r., a w jego umowie znalazła się klauzula wykupu na poziomie 400 mln euro. W tym sezonie Fermin strzelał gole w meczach z Szachtarem Donieck (2:1), Napoli (3:1), Mallorką (2:2), Getafe (4:0), Atletico Madryt (3:0), Realem Madryt (2:3) oraz Valencią (4:2).

Po tym, jak Barcelona odpadła z Ligi Mistrzów i rozgrywek Pucharu Króla, to rywalizuje tylko w Primera Division. Tam po wygranej 4:2 z Valencią awansowała na drugie miejsce z 73 punktami i traci jedenaście do prowadzącego Realu Madryt. Barcelona ma więc jeszcze matematyczne szanse na obronę tytułu mistrzowskiego w Hiszpanii, ale to zadanie będzie bardzo trudne.

Barcelona zagra jeszcze w tym sezonie z Gironą (04.05), Realem Sociedad (13.05), Almerią (16.05), Rayo Vallecano (19.05) i Sevillą (26.05).