Ekspert nie wytrzymał: "On jest niegodny Realu. W głowie się nie mieści"

- To był mecz godny półfinału Ligi Mistrzów - pisał Filip Macuda ze Sport.pl. Kibice zgromadzeni na Allianz Arena w Monachium obejrzeli aż cztery gole. Wynik spotkania w 24. minucie otworzył Vinicius Junior. Po zmianie stron Bayern Monachium wyszedł na prowadzenie 2:1, a na listę strzelców wpisali się Leroy Sane i Kane. Ostatecznie, mecz zakończył się rezultatem 2:2 po golu Viniciusa Juniora z 83. minuty.

Sneijder nie przebierał w słowach. Uderzył w piłkarza Realu

Przy golu na 2:1 dla Bayernu Monachium Lucas Vazquez sprokurował rzut karny. Zachowanie 32-latka nie spodobało się Wesley'owi Sneijderowi, który w mocnym słowach wypowiedział się zawodniku Realu Madryt.

- Vazquez jest niegodny Realu! Niegodny! Jeśli jesteś fanem Realu Madryt to pewnie zakochałeś się w jego stylu gry, ale zrozumcie to, że on nie jest obrońcą. Jak możesz wystawiać nogę w takim momencie?! To w głowie się nie mieści. Real powinien być naprawdę szczęśliwy, że w przyszłym tygodniu wraca Carvajal - grzmiał w studiu meczowym RTL7.

- Każdą piłkę podawał do przeciwnika. (...) To było okropne - dodał Sneijder.

Wesley Sneijder zawiesił buty na kołku w 2019 roku. W trakcie kariery grał w Ajaxie, Realu Madryt, Interze Mediolan, Galatasaray, OGC Nice i Al-Gharfa SC. Z "Królewskimi" wygrał mistrzostwo Hiszpanii (2007/2008) i Superpuchar Hiszpanii (2007/2008). W zespole z Madrytu łącznie zanotował 66 meczów, w których strzelił 11 goli i zaliczył 12 asyst.

Rewanżowe starcie pomiędzy Realem Madryt a Bayernem Monachium odbędzie się w Madrycie w środę, 8 maja. Finał 1 czerwca na Wembley. W drugim półfinale Paris Saint-Germain zagra z Borussią Dortmund. To spotkanie odbędzie się w środę, 1 maja o godzinie 21:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych z tych spotkań na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.