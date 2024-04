Hajto przejechał się po nowym trenerze Legii. Zero litości

W sobotę Goncalo Feio zadebiutował w roli pierwszego trenera w ekstraklasie. Prowadzona przez Portugalczyka Legia Warszawa zremisowała z Rakowem Częstochowa 1:1. Dla Feio był to powrót do Częstochowy, gdzie pracował 2,5 roku jako asystent Marka Papszuna.

Zobacz wideo Szok w Legii Warszawa! "Goncalo Feio musi zdać sobie sprawę"

Wcześniej Portugalczyk pracował też w akademii Legii, w której był też analitykiem pierwszej drużyny. Feio był również asystentem Kiko Ramireza w Wiśle Kraków, aż w końcu przejął drugoligowy Motor Lublin. Trener wprowadził drużynę do pierwszej ligi i niespodziewanie złożył rezygnację w marcu.

Feio dał się poznać nie tylko jako dobry trener, ale też trudny człowiek. Niemal wszędzie, gdzie pracował, wdawał się w konflikty, które stawały się bardzo medialne. W programie "Cafe Futbol" do decyzji Legii Warszawa, która zatrudniła Feio w miejsce zwolnionego Kosty Runjaicia odniósł się były reprezentant Polski - Tomasz Hajto.

- Feio to ja znam tylko z tego, co on zrobił poza boiskiem. Ja nikomu nie zamykam drzwi, każdy ma prawo dostać drugą szansę. Jak ktoś chce, niech go zatrudnia. Z całym szacunkiem, ale ja go znam tylko z tego, co się działo poza boiskiem: perypetie rodzinne w Lublinie, kłótnie i bicie tackami, wyzywanie rzeczniczki prasowej, pobicie się i oplucie w Rakowie, w Wiśle Kraków bójka z ochroną. Ja go znam z tego - zaczął Hajto.

- Gdzieś w tej swojej narracji sprzedał, że jest wielkim profesjonalistą. Nie wiem, po czym to wnioskować, bo na dzisiaj jedyny klub, w którym ten 34-latek, obcokrajowiec, pracował jako pierwszy trener, to był Motor Lublin. To są 24 mecze w pierwszej lidze - dodał.

Zdaniem Hajty w Polsce są inni trenerzy, którzy bardziej niż Feio zasłużyli na szansę w Legii. - Ja mogę powiedzieć o Kamilu Kieresiu, który był w pięciu klubach i zrobił cztery awanse. Jeden zrobił w siedmiomilowych butach kota z szóstego miejsca w drugiej lidze i z szóstego miejsca w pierwszej lidze od razu do ekstraklasy. Mogę powiedzieć, że chłop zasłużył na szansę w Legii, bo w różnych ciężkich warunkach wywalczył cztery awanse - powiedział Hajto.

Im dłużej trwała wypowiedź byłego reprezentanta kraju, tym ostrzej wypowiadał się o nowym szkoleniowcu Legii. - Dzisiaj Feio sprzedał w naszym kraju narrację, że jest mega fachowcem, że jest mega profesjonalny, bo się z kimś kłóci, bo nie ma argumentu, żeby przekonać do swojej wizji. To jest mój odbiór jako Polaka. Ja sobie życzę, żeby on był bardziej powściągliwy w swoich wypowiedziach. Żeby nie uczył nas, Polaków, co mamy robić i co jest profesjonalizmem. Bo na dzisiaj to dla mnie on był nigdzie, żeby się wypowiadać, co jest profesjonalizmem - powiedział Hajto.

Hajto ostro o Feio

- On nawet nie trenował z trenerami z TOP 100 w Europie, tylko gdzieś był i nawet nie do końca wiem, gdzie i co robił oprócz tego Lublina. Ja bym prosił, żebyśmy się nie jarali. I jeszcze jak ktoś się wypowiada, że on jest najlepszy taktycznie... Po czym my to wnioskujemy? Po jego gadaniu? - dodał.

- Dostał szansę w Legii. Życzę i jemu, i Jackowi Zielińskiemu, żeby jego decyzja okazała się rewelacyjna i żeby on sobie w Legii dał radę. Tylko my to jak zaszufladkujemy kogoś, że jest słabym trenerem, to jest słaby. Jak inny jest poukładany z menadżerami i co chwila wypływa w innym klubie w Polsce, to jest super. Jeden zasługuje, by go trzymać w klubie po sześciu porażkach, bo tak miał chyba Runjaić na początku w Pogoni, inny na to nie zasługuje - kontynuował.

- Nie oceniamy racjonalnie. Uważam, że w Polsce jest wielu trenerów, którzy swoją pracą zasłużyli na to, żeby poprowadzić Legię. Nie róbmy narracji, że do Legii przyszedł nadfachowiec, który wszystko ogarnie, bo tak naprawdę przyszedł tylko uczeń - podsumowal Feio.

Po 28 kolejkach Legia zajmuje szóste miejsce w lidze z 46 punktami. Warszawiacy mają ich tyle samo, co Raków Częstochowa oraz tracą punkt do Pogoni Szczecin, dwa do Lecha Poznań, cztery do Śląska Wrocław i sześć do Jagiellonii Białystok. W niedzielę zespół Feio podejmie Śląsk.