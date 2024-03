Sensacyjny powrót do ekstraklasy. Transfer, który ma uratować klub przed spadkiem

Początek 2024 r. nie był udany w wykonaniu Korony Kielce. Drużyna Kamila Kuzery wygrała zaledwie jeden z sześciu ligowych meczów, przegrywając też ćwierćfinał Pucharu Polski z Jagiellonią Białystok (1:2).

REKLAMA

Zobacz wideo Jakim golfistą jest Michał Probierz? Selekcjoner o swoich umiejętnościach

Ostatni raz w lidze Korona wygrała 12 lutego, kiedy na inaugurację roku pokonała ŁKS (2:1). Później jednak przyszła seria bez zwycięstwa w spotkaniach z Górnikiem Zabrze (1:3), Legią Warszawa (3:3), Zagłębiem Lubin (0:1), Cracovią (1:1) oraz Pogonią Szczecin (2:2).

Wszystko to sprawiło, że po 25 kolejkach Korona zajmuje dopiero 15. miejsce w tabeli ekstraklasy. To ostatnia bezpieczna pozycja. Sytuacja kielczan jest tym trudniejsza, że tyle samo punktów (24) ma znajdująca się w strefie spadkowej Puszcza Niepołomice. Oba zespołu tracą trzy punkty do Warty Poznań oraz cztery do Piasta Gliwice i Cracovii.

W piątek Kuzera przekazał fatalną wiadomość dla Korony w kontekście walki o utrzymanie. - Na treningu wydarzyła się dla nas sytuacja bardzo zła, ponieważ Nono przedwcześnie opuścił boisko i z badań, które przeprowadziliśmy w nocy, wynika, że zerwał więzadło krzyżowe. Informacja została już potwierdzona. Nie wiemy jeszcze, gdzie będzie się leczył, ale jest kilka rozwiązań m.in. Barcelona - powiedział trener.

Forsell wraca do Kielc

Dla Korony to potężny cios, bo Nono to jeden z liderów drużyny. 32-letni ofensywny pomocnik rozegrał w tym sezonie 28 meczów, w których strzelił cztery gole i miał pięć asyst. Hiszpan to najlepszy asystent kieleckiej drużyny. Więcej bramek od niego zdobyli jedynie Martin Remacle (dziewięć) i Adrian Dalmau (sześć).

Korona jednak nie próżnowała i od razu postanowiła zastąpić Nono. W sobotę rano kielecki klub poinformował o zakontraktowaniu dobrze znanego w ekstraklasie Fina - Petteriego Forsella. Dla 33-letniego ofensywnego pomocnika to powrót do Kielc, gdzie grał wiosną sezonu 2019/20.

W Koronie Forsell rozegrał 14 meczów, w których strzelił cztery gole i miał asystę. Wcześniej Fin grał m.in. w Miedzi Legnica, a później był jeszcze zawodnikiem Stali Mielec. Ostatnio Forsell grał w fińskim FC Inter Turku. Jego kontrakt wygasł jednak z końcem 2023 r. i z Koroną związał się jako wolny zawodnik.

Nie wiadomo jednak, w jakiej formie jest obecnie Forsell. Fin ostatnie spotkanie rozegrał 25 października, kiedy FC Inter Turku przegrał po serii rzutów karnych z FC Honka. Było to spotkanie play-off o awans do europejskich pucharów.