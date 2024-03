Życie zawodowego tenisisty wiąże się z ciągłymi podróżami. W zasadzie jedynie grudzień jest miesiącem wolnym od rozgrywania turniejów. Zawodniczki i zawodnicy większość czasu spędzają ze swoimi sztabami oraz koleżankami i kolegami, których spotykają na tych samych turniejach.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz odpowiada dziennikarzowi! "Dobrze, że się prześlizgnęliśmy"

Dawid Celt opowiedział związkach w tenisowym świecie. "Nieoficjalny układ"

Kwestie relacji damsko-męskich w Tourze poruszyli Marek Furjan i Dawid Celt, który od początku roku współtworzą kanał na YouTube Break Point poświęcony tenisowi. W jednym z odcinków przeprowadzili Q&A, gdy odpowiadali na pytania widzów.

- To wygląda tak jak w każdym innym środowisku. Młodzi ludzie z potrzebami fizjologicznymi. Było, jest i będzie parę związków oficjalnych, o których wiemy i jest też trochę układów nieoficjalnych. To są młode kobiety i mężczyźni, którzy spędzają dużo czasu razem na tych samych turniejach - przyznał Dawid Celt, który przez lata był sparingpartnerem Agnieszki Radwańskiej. W późniejszym czasie zaczęli być parą, a w 2017 roku wzięli ślub.

- Nie masz czasu, nie masz możliwości, przestrzeni, aby poznawać innych ludzi. To się zaczyna ograniczać do środowiska tenisowego. Turnieje są te same, bo jeśli jesteś na określonym poziomie, to masz kalendarz przewidywalny. Wiadomo, jakie masz imprezy do zagrania, więc te relacje się nawiązują. Czasami są one na tyle poważne, że dochodzi do zbliżenia. To jest stu procentach naturalne i normalne - podsumował Dawid Celt.

Najsłynniejszą tenisową parą są Steffi Graf i Andre Agassi. W obecnym Tourze związek tworzą między innymi Paula Badosa i Stefanos Tsitsipas. Małżeństwem, które dorobiło się syna jest Elina Switolina z Gaelem Monfilsem.