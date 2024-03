Mioduski odpowiedział Nitrasowi. Lepiej się nie dało

Sławomir Nitras w poniedziałek był gościem Tomasza Smokowskiego i Mateusza Borka w Kanale Sportowym. Minister sportu poruszył wiele tematów, a jednym z nich był program "Poland Travel", do którego zostały włączone polskie kluby, grające w europejskich pucharach. Przy tej okazji polityk mocno zaatakował Legię Warszawa i jej prezesa Dariusza Mioduskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Małysz szczerze o pomocy specjalistów: To już nie jest wstyd

Nitras zaatakował Mioduskiego i wszystko pomieszał. "Prezesi się prawie leją"

Zgodnie z zasadami programu kluby pod pewnymi warunkami miały otrzymać od państwa określone pieniądze za promocję naszego kraju za granicą. Nitras nie był jednak chętny, by te środki wypłacić, co tłumaczył skandalami, jakie miały miejsce podczas wyjazdowych meczów Legii w Lidze Konferencji. - Państwo polskie za taką promocję ma płacić? To jest wizerunek Polski? Że wszystkie gazety brytyjskie piszą, że nie kibice, ale wręcz prezesi się prawie leją - mówił.

Minister pomylił jednak sytuację ze spotkania w Anglii z Aston Villą, gdy kibice nie weszli na stadion i starli się policją, z tą w Holandii po meczu z AZ Alkmaar. Wówczas piłkarze i sztab wicemistrzów Polski zostali zaatakowani przez ochronę i policję, a dwóch zawodników Josue i Radovana Pankova aresztowano. Wtedy też brutalnie popychany i uderzony był prezes Mioduski. Nagrania ewidentnie pokazują jednak, że to nie on był w tej sytuacji agresorem.

Jest reakcja Mioduskiego na słowa Nitrasa. "Polemizują z faktami"

Mimo że prowadzący wywiad Tomasz Smokowski próbował wyjaśnić, jak było naprawdę, Nitras ciągnął swoje. - Jeśli mówimy o kibicu z "Żylety", to mogę się zgodzić, że mu wolno więcej niż prezesowi klubu. Można krzyknąć coś, co prezesowi nie wypada. Ale jeżeli ktoś jest w Anglii, to sugeruję mu, żeby jednak uważał, bo policjant brytyjski wie lepiej, jakie jest tam prawo. Jeżeli ktoś bierze pieniądze z budżetu państwa za promocję Polski za granicą, to ja oczekuję, że nie będzie się prał z policją. A jeśli się będzie prał, to ja tych pieniędzy nie dam - zarzekał się.

Na te słowa odpowiedział prezes Legii, Dariusz Mioduski, pytany o komentarz przez portal WP Sportowe Fakty. - Nie będę komentował tych wypowiedzi, szczególnie że polemizują one z powszechnie znanymi faktami. Sport potrzebuje mądrych rozwiązań i dialogu, a nie konfliktów, bo one niczego nie budują. Ja z ministrem Nitrasem nie miałem jeszcze okazji się spotkać, ale tak jak każdemu innemu ministrowi sportu, życzę mu jak najlepiej i zawsze jestem gotowy do rozmowy - odpisał, kończąc całe zamieszanie, nie ma co ukrywać, z klasą.