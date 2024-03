Dramat na murawie. Serce nie biło przez godzinę. Reprezentant walczy o życie [WIDEO]

Chyba wszyscy kibice piłki nożnej pamiętają to, co wydarzyło się podczas Euro 2020 z Christianem Eriksenem. Podczas grupowego meczu Danii z Finlandią pomocnik upadł na murawę z powodu zatrzymania akcji serca. Zawodnik był reanimowany, a chwilę później przewieziony do szpitala. - To, co wydarzyło się podczas meczu Dania - Finlandia, zdarza się co najmniej 30 tys. razy rocznie we Włoszech, 400 tys. razy rocznie w Europie i 4-5 mln razy na świecie - mówił jeden z kardiologów w rozmowie z włoskimi mediami.

Zawodnik padł na murawę. Egipcjanin walczy o życie

Do podobnych scen doszło w ostatni weekend w Egipcie. Pod koniec meczu ligowego między Al Ittihad a Modern Future FC jeden z zawodników gości niekontrolowanie padł na murawę i stracił przytomność. Chodzi o reprezentanta kraju Ahmeda Refaata. Od razu rozpoczęto reanimację 30-latka, u którego doszło do zatrzymania akcji serca.

Kilkanaście sekund później na płycie boiska pojawiła się karetka, a kibice z niepokojem przyglądali się temu, co dzieje się na boisku. Lekarze użyli nawet defibrylatora, jednak serce piłkarza nie reagowało. Zawodnik został przewieziony do szpitala, a jego serce nie biło przez ponad godzinę.

W poniedziałek klub wydał oficjalny komunikat ws. stanu zdrowia 30-latka. "Po zabiegach sytuacja się poprawiła i jego serce znów zaczęło pracować. Stan Ahmeda pozostaje jednak niestabilny z medycznego punktu widzenia. To uniemożliwia przeniesienie go do innego szpitala. Zawodnik przechodzi leczenie i konieczne badania, które mają ustabilizować jego stan" - czytamy na oficjalnej stronie klubu.

Mecz nie został dokończony, choć sytuacja miała miejsce pod koniec regulaminowego czasu gry. Nie wiadomo, kiedy zostanie dograne.