Wydało się! Tyle będzie zarabiał Zieliński po transferze. Dopiął swego

Piotr Zieliński wraz z końcem sezonu pożegna się z drużyną Napoli, w której spędził osiem lat. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że przeniesie się do Interu Mediolan na zasadzie wolnego transferu. Włoskie media informowały nawet, że polski pomocnik przeszedł już testy medyczne. Podpisania kontraktu jeszcze nikt oficjalnie nie potwierdził, ale "La Gazzetta dello Sport" już wie, jaką pensję Zieliński będzie otrzymywał w nowym klubie.

REKLAMA

Zobacz wideo Małysz w szczerym wyznaniu: Szybko się wzruszam

Wszystko jasne. Tyle Zieliński zarobi w Interze Mediolan

O przenosinach reprezentanta Polski mówiło się bardzo długo. Zeszłego lata był blisko transferu do Arabii Saudyjskiej, ale ostatecznie pozostał w Napoli na jeszcze jeden sezon. Zieliński chciał odejść ze względu na nową politykę finansową prezesa klubu Aurelio De Laurentiisa, który postanowił ciąć wydatki na wynagrodzenia dla piłkarzy. Na mocy obecnej umowy 29-latek zarabia ok. 4,5 mln euro za sezon. Napoli miało mu proponować sporą obniżkę do 2,5 mln. A jak to będzie w przypadku Interu Mediolan?

Odpowiedź na to pytanie zna włoska "La Gazzetta dello Sport", która we wtorkowym wydaniu przyjrzała się rosnącym wydatkom tego klubu. "Trzeba do nich doliczyć Zielińskiego i Taremiego, którzy przybędą za darmo z Napoli i z FC Porto. Polak zarobi 4,5 mln euro netto za sezon, Irańczyk - trzy miliony" - czytamy.

Oznacza to, że Zieliński osiągnął swój cel i jego pensja pozostanie na tym samym poziomie. Gazeta podała także, że na nowe kontrakty w Interze mogą liczyć m.in. Lautaro Martinez, Nicolo Barella i Federico Dimarco. Pensja argentyńskiego napastnika ma wzrosnąć z 6,2 mln do 8 mln euro rocznie. Z kolei Włosi otrzymają odpowiednio 6,5 mln w przypadku Barelli (wcześniej 5 mln) i 4 mln w przypadku Dimarco (wcześniej 2,2 mln).

Inter Mediolan jest na najlepszej drodze, by w tym sezonie sięgnąć po tytuł mistrza Włoch. Na dziewięć kolejek przed końcem jest liderem Serie A z dorobkiem 77 punktów. Nad drugim w tabeli Milanem ma 16 punktów przewagi. Napoli jest siódme i ma 44 punkty.