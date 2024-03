Oto skład Barcelony na mecz z Napoli. Jest decyzja ws. Lewandowskiego

Po fatalnym początku roku, kiedy FC Barcelona przegrała finał Superpucharu Hiszpanii z Realem Madryt (0:1), odpadła z rozgrywek Pucharu Króla i poniosła bolesną porażkę z Villarrealem (3:5), wreszcie wróciła do optymalnej formy. Piłkarze Xaviego od ośmiu spotkań są niepokonani i chcą jeszcze namieszać zarówno w rozgrywkach ligowych, jak i Lidze Mistrzów. Teraz czeka ich rewanżowe starcie z SSC Napoli, które może jeszcze bardziej napędzić zespół.

REKLAMA

Zobacz wideo Co grozi trenerowi Stomilanek? "To jest bezprecedensowa sprawa"

Oto skład FC Barcelony na mecz z SSC Napoli. Wiemy, co z Lewandowskim

Przed trzema tygodniami bohaterem starcia w Neapolu został nie kto inny jak Robert Lewandowski, który strzelił jedynego gola dla FC Barcelony. Finalnie spotkanie zakończyło się jednak remisem 1:1, dlatego wszystko jest jeszcze możliwe. Od samego rana hiszpańskie media były zgodne, że nasz napastnik rozpocznie również wtorkowy mecz w podstawowym składzie. I tak też się stało.

Xavi ujawnił właśnie wyjściową jedenastkę, która powalczy o awans do ćwierćfinału rozgrywek. Trener zdecydował się dokonać czterech zmian w porównaniu z ostatnim ligowym meczem z RCD Mallorca (1:0). Do składu wraca Ronald Araujo, który zastąpi w linii obrony Inigo Martineza. Ponadto w środku pola spotkanie rozpocznie również Fermin Lopez. Obok Roberta Lewandowskiego w ataku zobaczymy za to Lamine Yamala oraz Raphinhę.

Skład FC Barcelony na mecz z SSC Napoli:

Marc-Andre ter Stegen - Joao Cancelo, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Jules Kounde - Andreas Christensen, Ilkay Guendogan, Fermin Lopez - Raphinha, Lamine Yamal, Robert Lewandowski.

Spotkanie pomiędzy FC Barceloną a SSC Napoli rozpocznie się o godz. 21:00. O tej samej porze zaplanowano początek pozostałych wtorkowych starć: FC Porto - Arsenal, Inter - Atletico oraz PSV - Borussia Dortmund.