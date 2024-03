Zaległy mecz ekstraklasy w cieniu dramatu reprezentanta Polski. Niepokojące sceny [WIDEO]

W sobotę 2 grudnia 2023 roku rozpoczął się mecz 17. kolejki ekstraklasy pomiędzy Piastem Gliwice a Puszczą Niepołomice. Na trybunach zasiadło wówczas niecałe 3000 osób, ale kibice oglądali piłkarskie zmagania przez zaledwie 14 minut i 30 sekund. Z powodu obfitych opadów śniegu mecz został przerwany i piłkarze przy wyniku 0:0 udali się do szatni. Wówczas na boisko już nie wrócili, a władze ligi zdecydowały, że mecz zostanie dokończony 12 marca.

Piast Gliwice wznowił mecz wrzutem z autu. A później strzelił gola

Punktualnie o godzinie 18.30 Patryk Dziczek wznowił rywalizację od dalekiego wrzutu z autu. Pierwsze minuty meczu upłynęły dosyć spokojnie. Kibice nie oglądali jednak żadnych konkretnych sytuacji bramkowych. W 33. minucie kontuzji nabawił się Dziczek i trener Vuković musiał dokonać wymuszonej zmiany.

Tuż przed przerwą padła pierwsza i jedyna bramka w tym meczu. Piotr Mroziński niefortunnie interweniował w polu karnym, co wykorzystał Jorge Felix i po niemałym zamieszaniu wyprowadził gliwiczan na prowadzenie. Chwilę później sędzia skończył pierwszą połowę.

Po zmianie stron Puszcza bardzo szybko miała okazję do wyrównania. Pierwszy celny strzał dla gości oddał Tomasz Wojcinowicz, jednak obronił go Frantisek Plach. W kolejnych minutach to jednak Piast przeważał i w 65. minucie mógł podwyższyć prowadzenie. Świetnie interweniował Oliwier Zych. W kolejnych minutach więcej niż efektownych akcji oglądaliśmy urazów. Z powodu kontuzji sędzia doliczył aż sześć minut. Dwie minuty przed końcem jeden z graczy Piasta uderzył w słupek.

Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 1:0. W tabeli Piast awansował na 12. miejsce, a Puszcza nie wykorzystała szansy na wyjście ze strefy spadkowej. W następnej kolejce gliwiczanie zmierzą się na wyjeździe z Legią (niedziela 17 marca, godz. 17.30), a Puszcza zagra ze Śląskiem (sobota 16 marca, 20.00).