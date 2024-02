Oficjalnie: Legia dopięła zaskakujący transfer. Utalentowany skrzydłowy

Legia Warszawa w zimowym oknie transferowym nie dokonała wielkich roszad. Z klubu odeszli Bartosz Slisz, Lindsay Rose i Patryk Sokołowski. Pojawili się za to dwaj pomocnicy Ryota Morishita i Quendrim Zyba. W czwartek Akademia Legii Warszawa poinformowała o kolejnym ciekawym ruchu, tyle że nie do pierwszej drużyny.

Minas Vasiliadis oficjalnie w Legii Warszawa. Na razie trafi do rezerw

Jak czytamy w komunikacie na portalu X, rezerwy Legii zasili perspektywiczny grecki skrzydłowy. - Minas Vasiliadis piłkarzem Legii Warszawa. Grecki skrzydłowy wzmocni drużynę rezerw "Wojskowych". Minas urodził się 12 lutego 2005 roku. Przychodzi do nas z rezerw PAOK-u Saloniki. Związał się z Legią umową do 30 czerwca 2025 roku. Minas, witamy w Legii! - podano.

Vasiliadis w styczniu tego roku był w drugiej drużynie Legii na dwutygodniowych testach. Rozegrał m.in. sparing ze Stomilem Olsztyn przegrany 0:2. W obecnym sezonie wystąpił w czterech meczach PAOK-u Saloniki U-19. Ten mierzący 181 cm wzrostu zawodnik na boisku najczęściej występuje jako lewoskrzydłowy. Portal Transfermarkt.de wycenia jego wartość na 25 tys. euro.

Drugi zespół Legii Warszawa w trwającym sezonie III ligi (czwarty poziom rozgrywkowy - przyp. red.) zajmuje drugie miejsce w tabeli grupy I, ustępując jedynie Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Obie ekipy mają po 38 punktów. W środę do rezerw wicemistrza Polski dołączył także inny skrzydłowy - dobrze znany w Warszawie Michał Kucharczyk. Dla 32-latka jest to powrót do Legii po niespełna pięciu latach przerwy. Ostatnio bronił barw uzbeckiego Pakhtakora Taszkent.